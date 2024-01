Illegális bevándorlás

Bakondi György: mindhárom útvonalon nőtt az Európába irányuló migráció

Az európai határ- és partiőrség (FRONTEX) adatai tavaly mindhárom fő migrációs útvonalon - spanyol, olasz, balkáni - jelentős növekedést mutatnak - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György azt mondta: az Európába irányuló migráció múlt évi erősödése mellett fokozódnak azok a jelek, amelyek a szervezett bűnözés jelenlétére utalnak.



Hozzátette: a magyar déli határon ez év elején a szerb rendőri erők akciói visszafogták a migrációt, ugyanis nagy létszámban fogtak el tiltott határátlépésre készülőket, embercsempészeket, és találtak fegyvereket, hamis okmányokat.



Így a magyar hatóságok az idén eddig a múlt év azonos időszakához képest kevesebb, 56 határsértőt és három embercsempészt fogtak el - ismertette.



A belbiztonsági főtanácsadó ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbia déli részén és a balkáni útvonalon torlódás alakult ki, mert a magyar határt nem tudják megközelíteni a migránsok. Ezért két irányban próbálkoznak: egyrészt Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia felé, ami miatt az olasz rendőrség megerősítette a szlovén határ védelmét, másrészt Románia felé, ahol a zöldhatáron és a határátkelőhelyeken - járművekben elrejtőzve - jelentős növekedés tapasztalható a migránsok számában - jelezte.



Bakondi György arról is beszélt: az Európai Unió migrációs politikájában nincs változás, sőt az elfogadott migrációs paktum számos eleme potenciálisan fenyegetést jelent a nemzetállamok szuverenitására és az európai emberek biztonságára.



A paktum fenntartja azt a téves szcenáriót, hogy az érkezők politikai menekültek, és be kellene engedni őket magyar területre, illetve nagy létszámú migránsgettókat kellene létrehozni, és ott kellene elbírálni menekültkérelmüket, majd pedig meg kellene próbálni visszautaztatni őket oda, ahonnan jöttek - ismertette.



A főtanácsadó veszélyesnek nevezte a paktumban szereplő kvótát, ami azt jelentené, hogy egy brüsszeli központból döntenék el, kiket kell befogadni, eltartani, kikkel kel kell együtt élni. Ezért ezta migrációs politikát a magyar kormány továbbra sem fogadja el. Nem véletlenül foglalkozik a szerdán záródó nemzeti konzultáció egyik kérdése is az illegális bevándorlással - fűzte hozzá.



Bakondi György kitért a szlovák miniszterelnök keddi budapesti látogatásán tett nyilatkozataira is, amelyek hosszú távon is biztosítják a két ország rendőri egységeinek együttműködését, valamint a szervezett bűnözés és embercsempészet elleni fellépés erősítését.



A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt: a magyar határnál rendelkezésre állnak azok az erők - határvadász ezred és rendőrök -, akik a határőrizetet biztosítják, és adott az együttműködők széles skálája is. /

A magyar kormány szeretné, ha a határőrizettel kapcsolatos kiadások legalább felét az EU megtérítené, és nem csak Szlovákia, Ausztria vagy Törökország segítené a határőrizetet rendőri erők és technikai eszközök küldésével, hanem az EU is aktívabban részt venne benne - jegyezte meg Bakondi György a rádióműsorban.