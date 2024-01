Izraeli-palesztin

Szijjártó Péter: tovább dolgozunk az utolsó magyar túsz kiszabadításáért

Magyarország kiáll Izrael önvédelemhez fűződő joga mellett, egyúttal reméli, hogy sikerül megelőzni a konfliktus továbbterjedését más országokra; ugyanakkor tovább dolgozunk azért is, hogy az utolsó, még túszként fogva tartott magyar állampolgárt is kiszabadítsuk fogságából - írta Szijjártó Péter szerda hajnali bejegyzésében a közösségi oldalán.



A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, szerdán Jeruzsálemben találkozik az izraeli kormány több tagjával, köztük új és régi kollégájával, Jiszrael Katzcal és Eli Cohennel, akikkel áttekintik a kialakult helyzetet, és annak lehetséges jövőbeni alakulását.



Hozzátette: immár több mint száz napja zajlik az egész világ számára aggodalmat keltő konfliktus a Közel-Keleten. Izraelt brutális terrortámadás érte, olyan támadás, melynek nem szabad megismétlődnie soha, sehol a világon. Ezért azt gondolom, hogy a terrorellenes műveletek sikere nemcsak izraeli, hanem egyben globális érdek is - fogalmazott Szijjártó Péter.