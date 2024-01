Lakhatás

Jobbik: üresen álló ingatlanok felhasználásával kellene bérlakásprogramot indítani

Üresen álló ingatlanok felújításával indítana állami bérlakásprogramot a Jobbik-Konzervatívok. Erről beszélt hétfőn a Fejér vármegyei Ercsiben, egy bezárt laktanya előtt tartott, az interneten is közvetített sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.



Hangsúlyozta: országosan kellene felmérni azokat az egykori laktanyákat, bezárt gyárakat, ipartelepeket, amelyek rentábilisan alakíthatók át lakássá. A programmal a magyarok, ne pedig a vendégmunkások lakhatását támogassák! - fűzte hozzá.



Pártja lakhatási koncepciója szerint országosan évi öt-tízezer otthont lehetne kialakítani, és legfeljebb a piaci ár feléért bérbe adni fiataloknak, így is segítve az ország demográfiai gondjainak megoldását, a magyarok szülőföldön való boldogulását - közölte.



Kijelentette: nem reális, hogy Európa egyik legalacsonyabb bérszínvonala mellé Európa egyik leggyorsabb ingatan- és albérletár-növekedése társuljon; ennek nagyon negatív üzenete van minden magyar családos és minden magyar fiatal felé. A Jobbik szerint azzal is lehetne fejleszteni a vidéki településeket, hogy támogatják azok odaköltözését, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy Budapesten vásároljanak vagy béreljenek ingatlant.