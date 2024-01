Közlekedés

Az LMP határozati javaslatot nyújtott be a Budapest-bérlet fenntartásáért

Az LMP határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a Budapest-bérlet fenntartása és a közösségi közlekedés állami támogatásának növelése érdekében. 2024.01.15 16:57 MTI

Bakos Bernadett az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfői sajtótájékoztatóján a javaslat céljaként jelölte meg, hogy az állam magasabb forrással támogassa közösségi közlekedést és őrizze meg a Budapest-bérletet.



A politikus rámutatott: óriási visszalépés lenne a tarifaközösség szempontjából, ha nem sikerülne megegyezni a Budapest-bérletről. Értékelése szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter fővárosnak tett ajánlata a jelen formájában nem kivitelezhető, mert ezáltal Budapest elesne a jegy- és bérletbevételek teljes egészétől. Ugyanakkor az, hogy az ország- és vármegyebérleteket fogadják el Budapesten, szakmailag nagyon jó cél, arra lenne szükség, hogy a költségek és bevételek megosztásáról megállapodás szülessen a felek között.



A határozati javaslatban első pontként a főváros és a kormány közötti megegyezésre tesznek javaslatot. Második pontként kezdeményezik, hogy az állam által nyújtott fővárosi közösségi közlekedés támogatás emelkedjen - közölte, hozzátéve: azt is javasolják, hogy a támogatásokat a vidéki városokra is terjesszék ki.



Ezzel megvalósulhatna az a fajta felosztás, ami egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban osztja meg a költségeket a kormány, az önkormányzatok és az utasok között - fejtette ki.



Azt is szorgalmazzák, hogy a klímabérlet mintájára az ország- és vármegyebérleteket fogadják el a helyi közösségi közlekedésben, ami újabb lépés lenne a tarifaközösségek irányába. Hosszú távon pedig regionális bérletek bevezetését tartanák megoldásnak - jelezte.



Bakos Bernadett hangsúlyozta: a jó minőségű és elérhető közösségi közlekedés alapvető fontosságú a klímaváltozás mérsékléséhez és az élhető települések megteremtéséhez.



Kitért arra, hogy tíz év alatt egymillióval nőtt a gépkocsik száma és 2013 óta ebben az ágazatban 39 százalékkal emelkedett üvegházhatású gázok kibocsátása. A légszennyezés következtében évente 12 ezer ember hal meg idő előtt Magyarországon és ebből kétezren a fővárosban - sorolta.