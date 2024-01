Belpolitika

Az MSZP a kötöttpályás közlekedés átfogó fejlesztését javasolja

Reptérvásárlás helyett a közösségi közlekedés, a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére javasolja a források elköltését az MSZP elnökhelyettese.



Varga László az MSZP Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón hétfőn azt mondta, a Fidesz-kormány az elmúlt bő egy évtizedben elmulasztotta a közösségi és a kötöttpályás közlekedés fejlesztését, ezért van ilyen állapotban a vasút, illetve a HÉV.



Hozzátette: a közösségi közlekedés mindenhol reneszánszát éli Európában, a kötöttpályás közlekedés a leginkább környezetbarát és fenntartható közlekedési mód, Magyarországon ezzel szemben az összeomlás szélére sodródott a vasúti közlekedés.



A problémák között említette az elöregedett járműállományt és az elmaradt járműbeszerzéseket, a fejlesztésre váró vasúti pályát.



Az ellenzéki politikus azt mondta, a kormány reptérvásárlásra készül, de az MSZP szerint az erre szánt 1536 milliárd forintot inkább vasútfejlesztésre kellene költeni.



Varga László kitért arra is, hogy a szocialisták már korábban követelték a tarifarendszerek országos összehangolását. Szerinte a Lázár János építési és közlekedési miniszter ezzel kapcsolatos javaslata csak részmegoldást jelent, ugyanis van, akinek kedvező, van azonban, aki vesztese lenne, mert csak rövid távon utazik, esetleg több vármegyét érintve.



Jó lenne látni a számokat is, mit jelent ez a fővárosnak és az ország más részein élőknek - jegyezte meg.



Az elnökhelyettes kijelentette, biztosítani kell a közösségi közlekedés finanszírozását, az egyéni közlekedéssel szemben előnyben kell részesíteni ezt a közlekedési módot, és azon belül is a kötöttpályás közlekedést kell kiemelten támogatni.