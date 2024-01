Oktatás

KIM-államtitkár: az egyetem a jövő garanciája

Az egyetem a jövő garanciája, a magyar felsőoktatásban minőségi és hozzáférési fordulat kezdődött - mondta szombaton Budapesten, az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára.



Hankó Balázs kiemelte, hogy belföldön a hallgatók többsége már ma is olyan egyetemekre jár, amelyek a világ élvonalához tartoznak. A felsőoktatás megújításának eredményeképp 2030-ra a világ 100 vezető egyeteme között már magyarországi is lesz, legalább 3 pedig Európa legjobbjai közé fog tartozni.



Átalakult a felvételi rendszer is, sokkal rugalmasabb lett a korábbiaknál és nagyobb szabadságot ad az egyetemeknek. A felsőoktatás "hozzáférési fordulatának" köszönhetően egyre többen járhatnak egyetemre, a tanulmányaikat tavaly elkezdő hallgatók Magyarország 8. legnépesebb városát alkothatnák, ha mind egy településen élnének - fogalmazott.



Hankó Balázs arra számít, hogy a változásoknak köszönhetően idén is nő az egyetemi tanulmányokat kezdők száma. A felsőoktatásban rejlő lehetőségekkel élni kell, diploma birtokában átlagosan 1,7-es, műszaki végzettséggel ennél is nagyobb bérszorzóval és gyors elhelyezkedéssel számolhatnak az állást keresők - mondta.



Aki a jelentkezés mellett dönt, annak a jelentkezési határidő mellett figyelnie többek között arra, hogy a kiválasztott képzésre közép- vagy emelt szintű érettségi a belépő, és mennyi a minimum bekerülési ponthatár. A felvételire készülőket a felvi.hu honlap a képzési kínálat bemutatása mellett pontszámító kalkulátorral és szak-összehasonlítóval is segíti - tette hozzá.



Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese azt hangsúlyozta, hogy a felvételi eljárás nyitottabbá vált, bővültek a pontszámítás lehetőségei.



A többletpontokat intézményi pontok váltották föl, minimum ponthatárt a felsőoktatási intézmények továbbra is meghatározatnak, majd a pontszámítási rendszer részleteiről beszélt. Az előadás anyagát hétfőn a felvi.hu oldalon teszik közzé a jelentkezési tudnivalókkal és E-felvételi bemutatásával együtt - ismertette Vanó Renáta.