Szalay-Bobrovniczky Kristóf: idén nyáron Magyarországon rendezik az Osztrák Derbyt

2024 a sport éve lesz; az olimpián szurkolhatunk a magyar versenyzőknek és labdarúgó Európa-bajnokságot is rendeznek, azonban a lóversenysport szerelmesei is egy nagy év elé tekinthetnek - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban.



Idén 150 éves Kincsem, a híres magyar versenyló, és nagy sportdiplomáciai sikert könyvelhetünk el, hiszen a nagymúltú osztrák derbyt is ebben az évben először Magyarországon fogják futni - mondta a miniszter.



Az Osztrák Derbyt 156 éve minden évben megrendezik. A kontinensen harmadikként hozták létre annak idején ezt az angol telivér kancák és mének tenyészpróbáját jelentő komoly versenyt. Budapest gyönyörű lóversenytere, a Kincsem Park így két derbyt fog befogadni ebben az évben: az egyik július 7-én a Magyar Derby, a másik augusztus 4-én Donau Derby néven az osztrák lóverseny - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.