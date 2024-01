Környezetkárosítás

LMP: a Rákosrendező Budapest 'zöld aranytartaléka'

Az LMP szerint Rákosrendező és környéke Budapest egyik "zöld aranytartaléka", a területen minél több közparkot és zöldfelületeket kellene létrehozni, nem pedig épületeket építeni. 2024.01.14 06:12 MTI

Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese szombati, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, a "Rákos-Dubaj" elnevezésű, a Rákosrendezőre tervezett kormányzati gigaberuházásban tele akarják építeni a területet olyan felhőkarcolókkal és magas épületekkel, amelyek hőszigetet képeznének, ez a hőhatás pedig a klímaválság időszakában rendkívül megnehezítené a környéken élők életkörülményeit.



Az LMP politikusa nehezményezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester legutóbbi reakciójában nem volt elutasító a beruházással kapcsolatos tervekre, sőt, - szavai szerint - "nagyon úgy néz ki, mintha valamilyen paktum születne Karácsony Gergely és Lázár János között, "mintha a főváros elfogadná ezeket a gigaberuházásokat és ezeket a hatalmas beépítéseket".



Emlékeztetett, éppen a főpolgármester hirdette meg a fővárosban a klímavészhelyzetet, így Karácsony Gergelynek tudnia kellene, hogy emiatt nem lehetne ilyen beruházásokat indítani.



Kanász-Nagy Máté a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy a Lázár János építési és közlekedési miniszter által bejelentett, március 1-jén elinduló új közösségi közlekedési tarifarendszer pontos szabályairól sem a főváros, sem pedig a kormány nem közölt eddig részleteket. Úgy vélekedett, a két félnek meg kellene egyeznie és végre tájékoztatni kellene a nyilvánosságot a bevezetendő új bérletekről és azok használati szabályairól.



Jelezte, az LMP petíciót indított a Budapest- és a BKK-bérletek "megmentéséről", annak érdekében, hogy ezeket március 1. után is lehessen egységesen használni. Az aláírásgyűjtés a www.lmp.hu/budapest-berlet oldalon zajlik, az íveket már több ezren írták alá - mondta.



Az LMP frakcióvezető-helyettese megjegyezte, ebben az ügyben olyan megoldásra kellene jutnia a kormánynak és a főváros vezetésének, ami megtarja és kiszélesíti a jelenlegi tarifaközösséget, emellett olyan beruházások is szükségesek, amelyek biztosítják a közösségi közlekedés fejlesztését.