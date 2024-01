Állatvédelem

Több mint 2000 állatot mentettek meg a fővárosi állatkertben

Tavaly összesen 130 különféle faj 2368 segítségre szoruló egyede kapott újabb esélyt a Fővárosi Állat-és Növénykert vadállatmentő központjában - közölte az intézmény az MTI-vel pénteken.



A tavaly megmentett állatok összesítése szerint az állatok több mint fele, 93 faj 1185 egyede madár volt. Az emlősöket 23 faj 965 egyede, a hüllőket és kétéltűeket pedig 14 faj 218 egyede képviselte - olvasható a tájékoztatóban.



A madarak közül legtöbben a széncinegék szorultak segítségre, 197 egyeddel, de sok fekete rigó (147 egyed), házi rozsdafarkú (73 egyed), nagy fakopáncs (58 egyed), molnárfecske (49 egyed), sarlós fecske (44 egyed) és füsti fecske (40 egyed) is akadt a mentett állatok között.



A ragadozó madarak közül a vörös vércsék szorultak a legnagyobb számban (35 egyed) segítségre, de több egerészölyv (20 egyed) és karvaly (15 egyed) is volt köztük, néhány kabasólyom (3 egyed), rétisas(3 egyed) és parlagi sas (2 egyed) mellett. Segítséget kapott 41 bagoly, míg fehér gólyából 28 egyedet mentettek meg.



Az emlősök közül az előző évekhez hasonlóan is sünök voltak a legtöbben: 2023-ban összesen 523 tüskéshátú kapott segítséget, 403 denevér, valamint 25 vörös mókus, 11 nagy pele mellett.



A tájékoztató szerint az elmúlt évben volt a legmagasabb a mentett állatok fajszáma, így a korábbi évekhez képest többféle, több különböző fajhoz tartozó állatnak nyújtottak segítséget a fővárosi intézményben.



A fővárosi állatkert szakemberei az elmúlt tíz évben húszezernél is több állatot mentettek meg - áll a közleményben.