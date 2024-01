Válsághelyzet

GVH: az online árfigyelő rendszer is hozzájárult az élelmiszerárak kedvező alakulásához

A kormányzati és jegybanki intézkedések mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online árfigyelő rendszer is hozzájárult az élelmiszerárak kedvező alakulásához - közölte a versenyhivatal pénteken az MTI-vel.



Felidézik, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölt adatai szerint a novemberben mért 7,9 százalékról decemberben 5,5 százalékra mérséklődött az infláció éves összevetésben. 2022 utolsó hónapjához képest az élelmiszerek árának emelkedése 2023 decemberében 4,8 százalék volt, ami további 2,3 százalékpontos csökkenés a 2023 novemberében mért 7,1 százalékos értékhez képest. 2023 decemberében - az előző hónaphoz viszonyítva - átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek az élelmiszerárak.



Hangsúlyozták: az adatok rávilágítanak arra is, hogy az élelmiszereket érintő, éves összevetésben mért infláció hónapról hónapra csökken.



Kifejtették, a 2022. decemberi 44,8 százalékos csúcshoz képest egy év alatt mintegy tizedére zuhant az élelmiszerárak emelkedése, köszönhetően a célzott kormányzati intézkedéseknek, a jegybank lépéseinek, illetve a Gazdasági Versenyhivatal beavatkozásainak és az általa működtetett online árfigyelő rendszernek.



Az adatokból kiderül az is, hogy a 2023. decemberi, éves alapon mért 4,8 százalékos élelmiszer-áremelkedés több mint két éve nem volt ilyen alacsony, legutoljára 2021 szeptemberben volt ennél kisebb, amikor 4,4 százalék volt.



A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelő hatékonyságát bizonyítja, hogy a július 1-jei indulása óta a megfigyelt 62 termékkategória több mint 80 százalékában csökkentek az átlagárak, átlagosan mintegy 6 százalékkal - ismertették a közleményben.



Felhívták a figyelmet arra, hogy január 13-tól újabb 16 termékkategóriával bővül a rendszer. Bekerülnek az árfigyelőbe a speciális étrendet követők által leggyakrabban fogyasztott laktóz-, tejfehérje- és gluténmentes termékek, az ásványvíz és a marhahús is. Így szombattól már összesen 78 termékkategóriában - ami napi szinten több mint 1300 különböző élelmiszerterméket jelent - hasonlíthatják össze a vásárlók a napi árakat.



A GVH közölte, hogy az online árfigyelővel, a tudatos tervezéssel - például a bevásárlólista és a térképes boltszűrő funkciók használatával - több ezer forintot, és sok időt lehet megspórolni a nagybevásárlások során.



A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelő 2024-ben is elérhető lesz a magyar vásárlók, a magyar családok számára, így a GVH által működtetett rendszer továbbra is biztosítja az árak összehasonlíthatóságát, és hozzájárul az árak csökkenéséhez - tájékoztatott a GVH.