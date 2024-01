Kormány

Szentkirályi Alexandra: érkezik a hat százalékkal emelt nyugdíj

A nyugdíjemelés nemcsak az öregségi nyugdíjasokat érinti, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülőt, összesen két és fél millió embert. 2024.01.12 09:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hat százalékkal emelt nyugdíj érkezik pénteken a nyugdíjasokhoz, ami átlagosan havi 13 ezer forintos emelést jelent - közölte a kormányszóvivő a közösségi oldalán.



Szentkirályi Alexandra a Facebookra pénteken feltöltött videóban emlékeztetett: január 12-e az idei első nyugdíjutalás napja.



Kiemelte: a nyugdíjemelés nemcsak az öregségi nyugdíjasokat érinti, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülőt, összesen két és fél millió embert.



Jelezte: emelt összegű ellátás érkezik februárban is, méghozzá duplán, hiszen akkor a 13 havi nyugdíjat is kifizetik majd.



"A kormány tehát a mostani háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, idén is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés" - jelentette ki.



A kormányszóvivő hangsúlyozta: az inflációt a kormány csökkenő pályára állította, de ha az év végére esetleg kiderül, hogy az idei éves infláció mégis magasabb lenne a most becsült hat százaléknál, akkor az év végén az inflációkövető nyugdíjkiegészítés is garantált.



Szentkirályi Alexandra hozzátette: a kormány azzal is tisztában van, hogy a nyugdíjasoknak nagyon fontos a rezsicsökkentés, aminek köszönhetően Európában a magyar nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb gáz- és áramárat.



Jelezte: a kormány Brüsszellel emiatt is vitában áll, mert Brüsszel a rezsitámogatás eltörlésére akarja kényszeríteni.



Kijelentette: a kormány nem fogja hagyni, hogy "Brüsszel a magyar nyugdíjasokkal és családokkal fizettesse ki az elhibázott szankciók árát".