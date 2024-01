Milliókat kapnak a nyertesek

NMHH: pályázati támogatásokról is döntött a Médiatanács

A közösségi médiaszolgáltatók műszaki fejlesztéseit lehetővé tevő pályázatok sorsáról döntött a Médiatanács, és összesen több mint 14 millió forintot ítélt meg a nyerteseknek - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, a pályázaton magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók indulhattak műszaki fejlesztések vissza nem térítendő támogatásáért, a Médiatanács pedig az idei év első ülésén, január 9-én öt pályázónak összesen 14,6 millió forintot ítélt oda.



Hozzátették: a testület az ülésén több médiaszolgáltató működését is vizsgálta. Elmarasztalta az Echo Penisola Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Part nevű helyi kereskedelmi rádiót, amely Siófokon a 92,6 MHz-en és Fonyód körzetében pedig a 101,3 MHz-en fogható, mivel az tavaly október 2. és 8. között több ponton is megsértette a vállalt műsorstruktúrára vonatkozó szerződési kötelezettségét. Emiatt a Médiatanács 30 ezer forint bírságot rótt ki a médiaszolgáltatóra és a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére is kötelezte.



A Médiatanács megállapította, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az M1 csatornán a 2023. július-augusztus-szeptemberi időszakban négy alkalommal is megsértette a médiatörvénynek a reklámok hangerejére vonatkozó rendelkezését, ezért a médiaszolgáltatót figyelmeztette és arra kötelezte, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. Emlékeztettek rá: a médiatörvény szerint a lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklám vagy műsorelőzetes átlagos hangereje nem lehet nagyobb, mint a környező műsorszámoké.



A Médiatanács nézői bejelentés nyomán vizsgálta a TV2 2023. december 3-án sugárzott "Sztárban Sztár leszek!" műsorát, és úgy találta, hogy a 12-es karikával sugárzott tehetségkutató megfelelt a III. korhatári kategória szempontjainak, így a médiaszolgáltató nem sértette meg a klasszifikációs rendelkezéseket - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.