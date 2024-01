Családpolitika

Intenzív az érdeklődés a január 1-től igényelhető csok plusz iránt

Intenzív az érdeklődés a kormány által január 1-től bevezetett csok plusz otthonteremtési támogatás iránt - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára szerdán az M1 hírcsatorna műsorában.



Hornung Ágnes hangsúlyozta, hogy a kormány olyan otthonteremtési koncepciót akart létrehozni, amely a vágyott gyermekek megszületését ösztönzi és érdemi segítséget nyújt a családoknak.



Ha egy párnak már van gyermeke, de további gyermekeket vállal, akkor igénybe tudja venni a támogatást - mondta. Kiemelte, hogy az édesanya 41 éves koráig vehetik igénye a csok pluszt, január 1-től azonban kétéves átmeneti időszak lépett életbe.



Ebben a két évben bármilyen életkorban igényelhető a támogatás a pároknak, ha az édesanya igazolja a 12 hetes várandóságot - hangsúlyozta az államtitkár.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a csok plusz három százalékos, államilag támogatott kamattal és tíz százalékos önerővel vehető igénybe, az összeg a gyermekek számától függően 15 millió, 30, illetve 50 millió forint. Hozzátette, hogy a bankok és más piaci szereplők egyetértenek abban, hogy a módosítások eredményeként a csok plusz érdemi segítséget tud nyújtani az otthonteremtéshez. A csok plusz konstrukcióval a gyermeket vállaló családok a városokban is tudnak ingatlant vásárolni - hangsúlyozta.



Kiemelte, hogy a csok plusz kamata 5-6 százalékkal alacsonyabb az általgos hitelkamatok szintjénél.



A változások között említette azt is, hogy a csok plusz az ország teljes területén, valamennyi településen igénybe vehető, akár az 5000 fő alatti településeken is. Elmondta azt is, hogy kombinálható akár a falusi csokkal is, amelynek összege szintén nőtt január 1-től.



Januártól változott a Babaváró program is, amely "sikertermék"; az elmúlt években több mint 230 ezer pár igényelte. A Babaváró olyan hitel, amely a gyermekek megszületésével fokozatosan támogatássá változik, az összeget a párok szabadon felhasználhatják - ismertette az államtitkár, megjegyezve, hogy az adatok szerint a Babavárót is zömmel otthonteremtésre fordítják a családok.



Ezt a támogatási formát 30 év alatti párok igényelhetik, de most életbe lépett egy átmeneti időszak, amelynek keretében a 41 év alatti édesanyák is igényelhetik igazolt várandóság esetén - emelte ki.

Hornung Ágnes kitért arra is, hogy az idei évben folytatódik a családtámogatások "finomhangolása", a prioritás az otthonteremtés, az anyagi biztonság, valamint a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése. Mint mondta, számtalan javaslat megfogalmazódott, többek között a három gyermekes anyák szja-mentességének bevezetése, amelyről folyamatos tárgyalások zajlanak.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában az államtitkár elmondta, hogy kik és hogyan igényelhetik a csok pluszt, illetve a falusi csokot. A csok plusz igényelhető, ha a családnak már van gyermeke és ahhoz vállal további gyermeket, és igényelhető akkor is, ha a családnak még nincs gyermeke, de "előre vállal" egy, kettő vagy három gyermeket - mondta.



Hozzátette, hogy a támogatás összekapcsolható a falusi csokkal is. Ha egy családnak van két gyermeke, és 5000 fő alatti településre költözik, akkor igényelheti a falusi csokot, majd, ha születik még egy gyermek, akkor már a csok plusz is igénybe vehető - ismertette. A két támogatással 65 millió forintot is igényelhet egy család - jegyezte meg.



Elmondta azt is, hogy a kamat maximum 3 százalék a csok plusz esetében, a tőke összege pedig folyamatosan csökken a gyermekek megszületésével. A második gyermek megszületésétől gyermekenként 10-10 millió forinttal csökken a tőke összege - emelte ki.



Hornung Ágnes közölte, hogy a csok plusz igényléséről az első adatok a hónap végén várhatók, érdemi információk pedig fél év múlva lesznek.