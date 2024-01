Családpolitika

Hornung Ágnes: elindult a csok plusz

2024.01.11

Az új év új otthonteremtési támogatást hozott, ez a csok plusz - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön a kormány Facebook-oldalán megosztott videójában.



Hornung Ágnes azt mondta: a csok plusz egy legfeljebb 3 százalék kamatozású kölcsön, amelyet házaspárok igényelhetnek, és jelentős, akár 50 millió forintnyi segítséget jelent a családoknak, ha gyermeket terveznek és emellett új otthont vásárolnak, építenek vagy a meglévőt bővítik.



A kedvezményes kölcsön mértéke attól függ, hogy a vállalt gyermekekkel összesen hány gyermekessé válik a család - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy egy gyermek esetén 15 millió, két gyermeknél 30, három gyermeknél pedig akár 50 millió forint csok pluszt igényelhetnek.



Az így vásárolt ingatlan után nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni - tette hozzá, azzal együtt, hogy a gyermek vagy a gyermekek érkezésével pedig további kedvezmények válnak elérhetővé: az első után akár egy évig szüneteltethető a törlesztés, a második és minden további gyermek után pedig 10-10 millió forinttal csökken a kölcsön fennálló tőketartozása.



"Aki szeretné felvenni a csok pluszt, javaslom, keresse fel bankját, ahol tájékozódhat a további részletekről és mindent megtudhat az ügyintézéshez szükséges lépésekről is" - mondta Hornung Ágnes.



Ráadásul - fűzte hozzá az államtitkár - a csok plusz a kistelepüléseken akár a falusi csokkal együtt is igényelhető.



Ez azt jelenti, hogy ha egy fiatal házaspár kistelepülésen szeretne otthont teremteni, akkor az 50 millió forintos csok plusz kölcsön mellett igényelheti a megemelt, így akár már 15 millió forintos, vissza nem térítendő falusi csokot is.



Úgy folytatta: ne feledkezzünk meg a szabadon felhasználható babaváró kölcsönről sem, amelynek összege január 1-től 11 millió forintra emelkedett, és otthonteremtésre is fordítható.



"2024-ben is a gyermekes családok mellett állunk, nemcsak a családi adórendszerrel és a széles körű támogatásokkal, hanem a korábbinál nagyobb családi otthonteremtési kedvezménnyel, illetve az új csok plusz kölcsönnel. Ezzel is segítjük a gyermeket vállalókat és nevelőket, hogy biztonságban és könnyebben tudjanak előre lépni" - hangsúlyozta Hornung Ágnes.