2023-ban sosem látott mértékben bővült a hazai napenergia kapacitás

2024 elejére 1632 megawattal nőtt a napelemes rendszerek beépített teljesítménye Magyarországon. A tavalyi gyarapodás több mint másfélszerese a korábbi rekordévben, 2022-ben regisztrált növekedésnek - jelentette be csütörtökön közzétett összefoglalójában az Energiaügyi Minisztérium (EM).



Az új éves csúccsal 5600 megawatt fölé emelkedett az összes napenergia kapacitás. Az előzőleg 2030-ra várt teljesítmény így akár már idén rendelkezésre állhat. A következő évtized elejére a korábbi vállalás kétszerese, 12 gigawatt az új célszám. A kormány a hamarosan induló Napenergia Plusz Programmal is segíti a magyar családokat a zöldenergia termelésében és tárolásában.



Az átviteli rendszerirányító MAVIR előzetes adatai szerint 2024 elejéig 5649 megawatt napelemes kapacitást kapcsoltak rendszerbe Magyarországon. Az ipari naperőművek 3332 megawattját a háztartási méretű létesítmények 2317 megawattja egészíti ki.



"A 2023-as növekedés nemcsak bármely korábbi esztendő adatát múlja felül, hanem több új teljesítmény létesítését is takarja annál, mint amennyi 2020-ig kiépült (1415 megawatt). A tavalyi bővülés közel fele-fele arányban származott az ipari és a háztartási méretű erőművek üzembe helyezéséből" - írták.



Az elemzés kiemelte, az 50 kW feletti naperőműparkok múlt nyáron érték el eddigi teljesítménycsúcsukat, augusztus 12-én déltájban több mint 2731 megawattot termeltek.



A háztartási méretű kiserőművek darabszáma 2023-ban meghaladta a negyedmilliót. Már negyedével több ilyen létesítmény működik tehát hazánkban, mint amennyit a korábbi becslés 2030-ra tartott elérhetőnek.



A népszámlálási adatok szerint a 2010 után épült, legalább 100 négyzetméteres lakóingatlanok több mint negyedén van napelem.



A zöldenergia fokozott hasznosítását 2024-ben számos kedvező változással, szabályozási és pénzügyi eszközökkel egyaránt ösztönzi a kormány. A háztartásokat 75 milliárd forint keretösszegű pályázat támogatja a napelemet és tárolót egyszerre tartalmazó modern rendszerek telepítésében. A Napenergia Plusz Program jóvoltából a lakossági felhasználók körében is folytatódhat a napenergia lendületes térnyerése Magyarországon.

Az időjárásfüggő megújulók gyors elterjedése komoly kihívások elé állítja a hálózatüzemeltetőket és a rendszerirányítót. A MAVIR a tavalyelőtti 293-hoz képest tavaly 1045 negyedórában tapasztalt 400 megawattot meghaladó kiegyenlítetlenséget. Jelentősen megszaporodtak a nulla vagy negatív áras órák is a hazai áramtőzsdén, 2023-ban összesen 96 volt belőlük, több, mint a megelőző tíz évben összesen. A megújuló teljesítmény ugrásszerű növekedéséhez jelentős hálózati és tárolói beruházásokkal szükséges alkalmazkodni az ellátás biztonságának megőrzése érdekében - hangsúlyozta az EM.



A minisztérium megerősítette: idén ezért is kapcsolnak újabb fokozatba az áramhálózati beruházások, még több helyszínen kezdődnek meg alállomási és távvezetéki korszerűsítések, kapacitásbővítések. A következő évekre tervezett fejlesztések további több ezer megawattnyi zöldenergia-termelő teljesítmény biztonságos befogadását alapozzák meg.



A villamosenergia-rendszer terhelését csökkentik, rugalmasságát növelik az energiatárolói beruházások is. A hazai vállalkozásokat egy januárban induló önálló kiírás támogatja a tárolók létesítésében. A cégeknek szóló 62 milliárd forintos pályázat eredményeként a jelenlegi összteljesítményt hússzorosan felülmúló ipari tárolói kapacitás épülhet ki 2026 nyarára - hívta fel a figyelmet az EM.



A magyar gazdaság jövője a zöldenergia, a termelés és saját célú felhasználás elősegítését nemcsak energiapolitikai-klímavédelmi, hanem gazdasági-versenyképességi okokból is kiemelt feladataként kezeli a kormány - összegezte a minisztérium.