Oktatás

OH: január 18-ig lehet kérelmezni az iskolakezdés halasztását

Legkésőbb január 18-a éjfélig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket - közölte az Oktatási Hivatal (OH) szerdán a honlapján.



Azt írták, az OH honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap, amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak.



Az online vagy a nyomtatható űrlap használata nem kötelező, de jelentősen megkönnyíti a kérelmek hiánytalan benyújtását és feldolgozását. A kérvényhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentum mellékelhető - ismertette a hivatal.



A tájékoztatás szerint a tankötelezettség halasztása a következő tanévben tankötelessé váló - 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született -, korábbi megkezdése pedig a még nem tanköteles - 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között született - gyermekek esetében kezdeményezhető.



Azt írták, a kérelmekről a döntést - szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával - a hatályos jogszabályok alapján a hivatal hozza meg. A szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás az OH honlapján olvasható.