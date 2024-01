Közlekedés

Karácsony Gergely: jó irány Lázár János tarifaközösség-ajánlata

A főpolgármester jó iránynak nevezte a közlekedésért felelős miniszter tarifaközösség-ajánlatát, a vármegye- és országbérletek fővárosi elfogadását, illetve a Budapest-bérlet megőrzését kedden a Facebook-oldalán.



A Lázár János bejelentéseire reagáló videójában Karácsony Gergely azt mondta: a vármegye- és országbérletek elfogadása, illetve a Budapest-bérlet megőrzése "jó irány". A kérdés az, hogy mik a részletek - tette hozzá.



"Számunkra csak és kizárólag olyan megállapodás lehet elfogadható, amely egyszerre jelent a kormánynak és a fővárosnak is pluszforrásokat a közösségi közlekedés jobb finanszírozásához" - hangoztatta a főpolgármester.



Kifejtette, Lázár János bejelentését úgy tudja értelmezni, hogy egy óriási lépést tesznek közösen a 2019-es választási programjának végrehajtása érdekében, hiszen abban szerepelt az, hogy a 14 évnél fiatalabbak ingyen használhassák a közösségi közlekedést, és az is: Budapesten és az agglomerációban egységes, tarifaközösségen alapuló bérlet- és jegyrendszert kell kialakítani a városon belüli és kívüli szolgáltatásokra.



A főpolgármester azt mondta, bár az ő felvetését a kormány nem akarta felkarolni, reméli, hogy "a saját minisztere felkarolása után" ez a programpont valóban meg is valósulhat.



Közölte: az elkövetkező hetekben hosszú szakmai, konstruktív tárgyalásokra készülnek, amelyek során meg tudják határozni, hogy "egészen pontosan hogyan tudunk elszámolni majd a közösen szerzett bérletbevételekből". Hiszen a közös szolgáltatások mellé közös bevételmegosztásra is szükség van - fűzte hozzá Karácsony Gergely, aki megismételte: "jó az irány, a részleteken múlik", hogy meg tudják-e kötni a megállapodást.



Azt mondta, két dolgot tudnak vállalni: az új rendszerrel a budapestiek nem járhatnak rosszul, tehát meg kell őrizni minden olyan közlekedési lehetőséget, amelyet a Budapest-bérlet rendszere biztosít. Továbbá az a céljuk, hogy ne csak a budapestiek járjanak jól, hanem mindenki, aki Budapesten közlekedik.



Karácsony Gergely kijelentette: ha sikerülne megállapodni a bérletek elfogadásáról, valamint a költségek és a bevételek megosztásáról, akkor tovább lehetne lépni az egységes agglomerációs közösségi közlekedési rendszer kiépítése felé, azaz hogy "gyakorlatilag egy regionális BKK-t" hozzanak létre, amely "nemcsak Budapestet, hanem az egész közép-magyarországi régiót szolgálja".

A főpolgármester szólt arról is: a minisztérium részéről az elmúlt hetekben és hónapokban nem érkezett olyan tárgyalási javaslat, amely a Budapest-bérlet jelenlegi rendszerének fenntartását szolgálta. Csak olyan javaslat érkezett, amely "egyszerre volt rossz a budapestieknek és egyszerre volt a rossz a budapesti önkormányzatnak", hiszen a Budapest-bérlet megszüntetését indítványozták - emelte ki Karácsony Gergely, leszögezve: ilyen megállapodást Budapest főpolgármestere nem köthet.



Kitért arra is, hogy az állam tizenkét százalékot kap a Budapesten keletkező jegybevételekből, és nem egy százalékot, mint ahogy azt Lázár János mondta.



Karácsony Gergely megjegyezte azt is, hogy az állami hozzájárulás a fővárosi közösségi közlekedési finanszírozásához "nem miniszter úr kénye-kedve szerint történik", hiszen arról a költségvetési törvény rendelkezik.