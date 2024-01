Külpolitika

Szijjártó: 2024 lesz a politika Super Bowlja

Korábban még soha nem fordult elő az, hogy egy esztendő során a világ 78 országában tartsanak választásokat, amelyeknek eredményei közel négymilliárd embert érintenek majd közvetlenül. 2024.01.08 12:27 MTI

Mivel 2024 sorsdöntő, választási szuperév lesz, "tudjuk, hogy hatalmas lesz a nyomás, de a jövőben sem fogunk engedni semmiféle zsarolásnak és nem fogjuk feladni a nemzeti érdekek képviseletét" - írta hétfői Facebook-bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter úgy fogalmazott, minden fellelhető és komolyan vehető statisztika szerint az idei év lesz a politika Super Bowlja, hiszen korábban még soha nem fordult elő az, hogy egy esztendő során a világ 78 országában tartsanak választásokat, amelyeknek eredményei közel négymilliárd embert érintenek majd közvetlenül.



Hangsúlyozta: 2024 ezzel választási szuperév lesz, amelyből Magyarország is kiveszi a részét az európai parlamenti választásokkal, de polgárok százmilliói választanak majd az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Indiában, Mexikóban és az Egyesült Királyságban is.



Mivel a Föld lakosságának közel fele szavazóurnákhoz járulhat, az idei évi választások végkimenetele az egész világ szempontjából meghatározó lesz. A mi szempontunkból különösen fontos amerikai és európai uniós választások lehetőséget teremtenek arra, hogy a háború, a fegyverszállítások és az értelmetlen emberáldozatok helyét végre átvegye a béketeremtés - olvasható a bejegyzésben.



Azt írta: az idei évben "mi, magyarok azért fogunk küzdeni, hogy kinyissuk Brüsszel szemét", és az Európai Unió vezetése végre lássa a valóságot, ezáltal pedig képessé váljon az eddigi vezetési hibák kijavítására.



Kitért arra is: mindazzal, ami "idén ránk vár, már az új világrend kialakulásának kellős közepében találjuk magunkat, ahol minden eddiginél több erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy garantálni tudjuk az ország fizikai és gazdasági biztonságát, annak érdekében, hogy Magyarország a most formálódó új korszak győztesei közé kerülhessen".



A nemzetközi liberális mainstream "mindig hatalmas nyomást fejtett ki ránk, mi viszont mindig kitartottunk, s mindig be is bizonyosodott, hogy jól tettük" - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.