Lánczi Tamás: február elsejével megkezdi munkáját a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A Szuverenitásvédelmi Hivatal február 1-jén megkezdi működését - jelentette be a szervezet felkért elnöke szombaton a kormány Facebook-oldalán megosztott videójában.



Lánczi Tamás fontosnak nevezte, hogy a szervezet nem hatóság, hanem hivatal, így nem nyomoz és nem szankcionál.



A Szuverenitásvédelmi Hivatal elsődleges feladata az, hogy vizsgálatokat folytasson le, kutasson és feltárja azokat a kockázatokat, amelyek "a magyar szuverenitásra leselkednek, és lehetőség szerint megtegyen mindent, hogy ezeket a veszélyeket elhárítsa" - közölte.



A hivatal első feladata az lesz Lánczi Tamás szavai szerint, hogy a soron következő, júniusban tartandó két választásra felkészüljön.



Rámutatott, hogy egy európai parlamenti választás és egy helyhatósági választás lesz a nyár elején.



Hozzátette, hogy a 2022-es országgyűlési választás után napvilágra került, hogy milyen befolyásolásai kísérletek történtek. "A hivatal első feladata lesz, hogy megakadályozza, hogy ilyen még egyszer előforduljon" - fogalmazott a felkért vezető.



"Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy 2022 nem ismétlődhet meg" - hangsúlyozta Lánczi Tamás.



Szerinte Európában, de különösen Közép-Európában számos befolyásolásai kísérlet történt és történik: a "demokratikus akaratképzést" eltérítik a külső erők attól, ahogy azt egyébként az adott állam jogszabályai előírják.



"Manipulálják a közbeszédet, civil szervezetek mögé bújva külföldi aktorok politikát csinálnak vagy politikát próbálnak csinálni, korlátozzák a közbeszédet. Hosszasan lehetne még sorolni azokat a negatív tendenciákat, amelyek Magyarországon is jelen voltak és külföldön is megfigyelhetők" - mondta Lánczi Tamás.