Energiaválság

A Mol szerint a horvát olajvezeték-üzemeltető által alkalmazott ár aránytalanul magas és tisztességtelen

A Mol szerint a horvát olajvezeték-üzemeltető továbbra is aránytalanul magas és tisztességtelen árat kér szolgáltatásaiért; az elmúlt években a Janaf jelentősen megemelte szolgáltatásainak árát, amelyek amiatt az európai referenciaár többszörösébe kerülnek - közölte a magyar olajtársaság pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a Mol hosszú ideje vizsgálja és elemzi a rendkívül magas kompenzáció okait, de eddig nem talált elfogadható magyarázatot arra, hogy a Janaf által 2023-ban alkalmazott, drasztikusan megemelt, így aránytalanul és indokolatlanul drága árazás mögött milyen okok húzódnak. A Janaf ezzel kapcsolatos nyilatkozatai szintén nem szolgáltatnak meggyőző érveket a kérdésben - szögezték le.



Mivel az emelés messze meghaladta az európai energiaárak emelkedésének mértékét, jogosnak tűnik a feltételezés, hogy a Janaf az Ukrajna és Oroszország közötti háború által teremtett helyzetet profitszerzésre használja - hangsúlyozta a Mol.



"Egy válságos időszakban a Janaf tehát ahelyett, hogy szolidaritást mutatna a régió többi államával, úgy döntött, hogy kihasználja a tengerparttal nem rendelkező Csehország, valamint Magyarország és Szlovákia kitettségét, amelyek finomítói a csővezetéken szállított orosz kőolaj egyetlen életképes alternatívájaként nagymértékben függenek az Adria-vezetéktől" - írták a közleményben.



Hozzátették: a Janaf bevételei az egekbe szöktek - feltehetően nagyrészt az új árpolitikának köszönhetően -, ami a közelmúltban minden korábbit meghaladó pénzügyi eredményeket tett lehetővé a vállalat számára.



"A Mol valódi regionális felelősségtudattal rendelkező vállalatként az üzemanyag-ellátás biztonságát a legfontosabb prioritásként kezeli, és ennek érdekében mindig is a kelet-közép európai országok közötti együttműködés határozott támogatója volt" - hangsúlyozták.



A magyar vállalat közölte azt is, hogy a Janaf állításaival ellentétben nem ismeri a horvát olajvezeték-üzemeltető által az árképzésben alkalmazott "ellenőrzött módszertant", a horvát vállalat valójában csak egy semmitmondó általánosságot fogalmazott meg kilométeralapú árképzésének nyilvánosságra hozatalával, szélsőségesen magas árszínvonalát és áremelését azonban semmivel nem támasztotta alá. Ez tovább erősíti a benyomást, hogy a Janaf ezt az árat teljességgel önkényesen határozta meg - jelezte a Mol.



A közlemény szerint a Mol továbbra is nyitott arra, hogy többet tudjon meg a Janaf árpolitikája mögött meghúzódó tartalmi érvekről, és így megalapozottabban tudja összehasonlítani a vállalat árazását a többi európai csővezeték-üzemeltetővel.