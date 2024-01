Indulnak a 'fenyőfajáratok'

Budapesti Közművek: szervezetten gyűjtik és hasznosítják a fenyőfákat

A feladat logisztikai szempontból is komoly kihívás, hiszen becslések szerint évente 500-600 ezer fenyő kerül ki a fővárosi utcákra. 2024.01.04 15:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapesti Közművek szervezetten gyűjti be és környezetbarát módon hasznosítja az ünnepek után feleslegessé vált sokszázezer karácsonyfát - tájékoztatta a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divízió csütörtökön az MTI-t.



A feladat logisztikai szempontból is komoly kihívás, hiszen becslések szerint évente 500-600 ezer fenyő kerül ki a fővárosi utcákra - emelték ki a közleményben.



Jelezték: a lakosság a fákat elhelyezheti a több mint 250 kijelölt gyűjtőhely bármelyikére, vagy lerakhatja a háztartási hulladékos kukák mellé jól látható helyre.



Az FKF arra kéri a budapestieket, hogy a fákat semmiképpen se dobják el a közterületeken, úgy, hogy az veszélyezteti a gyalogos-, bicikli- és gépjárműforgalmat, mások biztonságát, illetve a főváros tisztaságát.



A tájékoztatás szerint a kijelölt gyűjtőpontokról vízkereszt után naponta átlagosan 12 "fenyőfajárat", a lomtalanításoknál alkalmazott, speciális felépítménnyel szerelt célgép szállítja el az összegyűlő karácsonyfákat. A lakóingatlanoktól a kukásautók gyűjtik össze a fákat, illetve szükség esetén külön járművek is besegítenek - fűzték hozzá.



A karácsonyfák az aprítást követően, a kommunális hulladékkal történő összekeverésük után, ellenőrzött, ipari körülmények között alkalmasak a környezetkímélő módon történő termikus hasznosításra, így a nagyhatékonyságú, úgynevezett kapcsolt energiatermeléssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak környezetbarát távhőt és villamos energiát - olvasható a közleményben.