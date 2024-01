Társadalom

Novák Katalin: az emberek a családra és a gyermekvállalásra szavaznak

Az emberek a családra és a gyermekvállalásra szavaznak - ez derült ki abból a tíz kérdésből álló sorozatból, amelyet Novák Katalin köztársasági elnök indított saját X oldalán "Keddek az emberiségért" (Humanity Tuesdays) elnevezéssel, amelyhez Elon Musk, a közösségi oldal tulajdonosa is csatlakozott.



A Sándor-palota közleményében felidézte: Novák Katalin és Elon Musk 2023. szeptember 23-i austini találkozójának a demográfia volt az egyik kulcstémája, a mottója pedig az volt: "a gyermekvállalás menti meg a világot!" A Tesla és a SpaceX tulajdonosa az egyik legfenyegetőbb problémának tartja a Nyugat demográfiai válságát, ezért a témában szövetségesként tekintenek egymásra Magyarország köztársasági elnökével.



A találkozót követően Novák Katalin saját X oldalán 10 héten keresztül minden kedden egy a családdal és a demográfiával kapcsolatos kérdést tett fel, azzal a céllal, hogy felhívja a világ közvéleményének figyelmét a problémára. A kezdeményezéshez csatlakozott Elon Musk is.



A Sándor-palota tájékoztatása szerint a legnépszerűbb kérdésre, amely 42 millió emberhez ért el, a válaszadók 62 százaléka úgy felelt, hogy a gyermeket nevelőket nem érheti gazdasági hátrány.



A válaszadók döntő többsége, 70,7 százaléka szeretne családot alapítani, 87 százalék szerint családbarát munkahelyekre van szükség, 86 százalék pedig egyetért Novák Katalin egyik legtöbbet hangoztatott követelésével, miszerint támogatni kell a nőket abban, hogy a családalapítást és a karriert egyszerre választhassák - ismertették.



"Figyelmet érdemel, hogy a válaszadók 59 százaléka három vagy több gyermeket szeretne. Ebből is látszik, hogy sokan több gyermekre vágynak, mint ahány megszületik" - emelték ki.



Felidézték azt is, Novák Katalin köztársasági elnök a dubaji klímacsúcson (COP28) kijelentette: "Nem a túlnépesedés a probléma. A család nem az oka, hanem megoldása az éghajlati válságnak". Az összegzés szerint az X-en válaszolók 86,2 százaléka egyetért ezzel az állítással.



A "Keddek az emberiségért" tanulsága is az, hogy az emberek a családra és a gyermekvállalásra szavaznak, ezért ebben támogatni kell őket - áll a közleményben.



A Sándor-palota összegzése felidézi azt is, hogy az államfő több alkalommal, így az ENSZ Közgyűlésén és az V. Budapesti Demográfiai Csúcson is arra szólított fel, hogy tegyünk közösen a demográfiai jégkorszak leküzdéséért - emlékeztettek.



A köztársasági elnök az ENSZ-ben, tavalyi felszólalásában arra hívta fel a világ vezetőinek figyelmét, hogy "ha a gyermektelenség válik általánossá, szeretett és biztonságosnak hitt világunk szertefoszlik. (.) Mi értelme vigyáznunk a Földre, ha nincsenek gyerekeink, unokáink, akiknek továbbadhatjuk?" - tette fel a kérdést.

Novák Katalin többször elmondta, hogy a családok megerősítése és támogatása a demográfiai problémák megoldásának kulcsa, és abban kell segíteni a szülőket, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek - írták, hozzátéve, ebben Magyarország világszinten is élen jár, és megerősítést nyújt az emberek válasza is, amelyet a feltett tíz kérdésre adtak.