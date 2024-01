Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2024-ben is emelkedik a katonák bére

Január 1-jétől ismét emelkedik a magyar katonák illetménye - közölte a honvédelmi miniszter csütörtökön az MTI-vel.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: az illetményemelés ezúttal 11 százalékot jelent átlagosan a Magyar Honvédségben, de állománykategóriánként eltérő lehet - olvasható a minisztérium közleményében.



A miniszter emlékeztetett: a kormány kiemelt mértékű illetményemelésről hozott határozatot 2022-ben, ez két lépcsőben - először a 2022 szeptemberétől, majd 2024 januárjától - biztosítja a magyar katonák béremelését.



A tárcavezető kiemelte, a mostani emeléssel átlagosan 11 százalékkal emelkedik a katonák illetménye.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott arra, hogy a Magyar Honvédség feladatai az elmúlt évben megnövekedtek: az orosz-ukrán, valamint az izraeli-palesztin konfliktus, és az Európát sújtó migrációs hullám is indokolttá tette a magyar katonák készenlétfokozásának fenntartását.



"Ezek és a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásai is indokolják, hogy tovább növeljük a katonák megbecsülését" - tette hozzá a tárcavezető.



Az emelés első üteme 2022 szeptemberében valósult meg, annak mértéke átlagosan 26,4 százalék volt. 2024. január 1-jétől, a következő ütemben átlagosan 11 százalékkal nő a katonák bére: a legénységnél átlagosan 12 százalékos, az altiszti állomány esetében átlagosan 11 százalékos, a tisztek esetében átlagosan 10 százalékos illetményfejlesztés valósul meg.



Az illetményfejlesztésre az önkéntes tartalékos katonák és a tisztjelöltek is jogosultak - áll a közleményben.