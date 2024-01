Illegális bevándorlás

Szlovákia január 22-e után nem hosszabbítja meg az ellenőrzést a magyar határon

Szlovákia nem fogja meghosszabbítani január 22-e után az ellenőrzést a magyar határon - jelentette be Sutaj Estok szlovák belügyminiszter a Markíza szlovák kereskedelmi televíziónak nyilatkozva szerdán.



"Már nem terjesztek elő újabb javaslatot ezeknek az ellenőrzéseknek a meghosszabbítására" - fogalmazott Sutaj Estok, akinek szavait a TASR szlovák hírügynökség idézte.



A szlovák belügyminiszter a lépést azzal indokolta, hogy "jelenleg nyugodt és stabil a helyzet" az illegális bevándorlás tekintetében. Hozzátette: amennyiben az illegális migráció aktivitása nőni fog, az ellenőrzéseket ismét bevezetik.



Sutaj Estok elmondta: úgy vélik, az illegális migráció problémája tavasszal ismét fokozódhat, addig időt akarnak adni a határok védelmét biztosító rendőröknek és katonáknak a pihenésre.



Szlovákia október 5-én vezetett be ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon. A döntésre egy nappal azt követően került sor, hogy Csehország, Ausztria és Lengyelország hasonló intézkedést vezetett be szlovák határukon. A határellenőrzést a pozsonyi kormány ezt követően többször meghosszabbította, legutóbb decemberben, amikor arról döntöttek, hogy az ellenőrzés január 22-ig marad érvényben.