Vélemény

Szánthó Miklós: a woke-mozgalom veszélyes fertőzés, amelynek ellenszere a magyar recept

A woke-mozgalom egy összetett és veszélyes fertőzés, amelynek ellenszere a magyar recept: nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderre, továbbá nem játszani a liberálisok szabályai szerint - idézte a Magyar Nemzet az Alapjogokért Központ főigazgatójának a The Daily Caller hasábjain megjelent álláspontját szerdán.



Szánthó Miklós az amerikai lapban közölt véleménycikkében azt írta, manapság sokat hallani Magyarországról, Orbán Viktor miniszterelnök "felháborítja a progresszív liberálisok kényes érzékenységét", az amerikaiak kíváncsiak "erre a távoli országra, amely a globalista baloldal szúrós tüskéjévé vált."



Mint fogalmazott, elkezdődött a "fordított felfedezések kora", amikor Tucker Carlsontól és Jordan Petersontól kezdve Micheal Knowles-ig mindenki felfedezi magának Magyarországot.



"Magyarország múltja valóban lenyűgöző, sokan megásták a sírunkat, de már jóval előttünk beleestek az övékbe" - folytatta Szánthó Miklós. Emlékeztetett arra, hogy "nemzetünket mindig is birodalmak vették körül és szállták meg elég gyakran". "E nagyhatalmak mindegyike igyekezett asszimilálni minket, akár hódítással, akár kulturális dominanciával, de mind elbuktak, a magyar nemzet és az állam magyar marad, bármi történjék is" - hangsúlyozta a főigazgató.



Hozzáfűzte, "mindig is komolyan vettük és hatékonyan ellenőriztük határainkat, tiszteletben tartottuk vallási gyökereinket, vigyáztunk állami szuverenitásunkra és alkotmányos hagyományainkra. A család társadalmunk sarokköve. Azt is felismertük, hogy a demográfia nemcsak szuverenitás kérdése, hanem geopolitikai kihívás is."



Több birodalom metszéspontjában, "a köztük lévő háborúknak mi fizettük meg az árát, hiszen csatatérré vagy megerősített előőrssé váltunk" - emlékeztetett Szánthó Miklós. Kiemelte: minden esetben, amikor a fegyverek helyét átvette a kereskedelem és a diplomácia, akkor Magyarország felvirágzott.



Érdekünk tehát a háborúktól való távolmaradás, a békés és összekapcsolt világ fenntartása, nem pedig a leválás és egy új hidegháború - állapította meg a főigazgató. Úgy véli, ezt a progresszív baloldal gyakran félremagyarázza, azonban "mi abszolút elkötelezettek vagyunk a Nyugat mellett (.), de nem akarjuk, hogy egy intoleráns, totalitárius ideológiába burkolózzon és elszigetelődjön a világtól".



Szánthó Miklós szerint "a progresszívek örülnek egy új hidegháború kilátásának, mert azt remélik, hogy ideológiájuk legszélsőségesebb formáját a félelem és az elszigeteltség révén tudják majd érvényesíteni".

A progresszív oldalról kifejtette: az "egy szektává vált, ami színtiszta marxizmust követ; a woke-mozgalom istentelen és gyökértelen, megtámadja a történelmi és kulturális hagyományokat, az állami szuverenitás lebontására törekszik, aláássa zsidó-keresztény etikánkat és nemzeti identitásunkat, felforgatja a családot és agymosást végez a gyermekeken".



Magyarország az utolsó hely - Európában biztosan -, ahol az emberek elmondhatják a véleményüket, egy ország, amelyet még mindig választott politikusok vezetnek, és nem egy bürokratikus mélyállam irányít - fogalmazott a főigazgató. Hozzátette, a kontinens többi része "a káros önámítás és a tragikus hazugságok mocsarába süllyedt".



Szánthó Miklós nyilvánvalónak nevezte, hogy Magyarország "egyedül nem tudja kihúzni civilizációnkat a neoliberális globális rend kétségbeesett mocsarából". A kulcs a nemzeti erők nemzetközi szövetsége - hangsúlyozta. Szerinte "ez a világ minden tájáról, de különösen Amerikából érkező jóakaratú és józan gondolkodású emberek összefogását jelenti".