Kormány

Vitályos Eszter: új év, újabb nyugdíjemelés

A nyugdíjasok az új évben is számíthatnak a kormányra, amely az idén januártól 6 százalékkal emeli a nyugdíjakat - erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára kedden feltöltött videóban.



A kormány az előző évekhez hasonlóan 2024-ben is megőrzi a nyugdíjak értékét. Az újabb 6 százalékos emelés azt jelenti, hogy átlagosan több mint havi 13 ezer forinttal lesz magasabb a nyugdíj a decemberinél. Az emelt összeg először január 12-én érkezik a bankszámlákra - ismertette Vitályos Eszter.



Hozzátette: a mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak további jó hír, hogy februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is; a nyugdíjasok megélhetését nemcsak "a szankciós inflációt követő nyugdíjjal", hanem az árfigyelő rendszerrel és a rezsicsökkentéssel is segítik.



"Az elmúlt 14 év kormányzati politikája eddig is bizonyította, hogy betartottuk az idős honfitársainknak tett ígéretünket: megvédtük őket és megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét. Ez idén sem lesz másképp. A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a kormányra" - mondta Vitályos Eszter Facebook-videójában.