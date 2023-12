Szilveszter

Az LMP betiltaná a tűzijátékot

A fényjátékkal együtt járó durrogás komolyan megterheli az idősek és betegek idegrendszerét, valamint a háziállatok is megrémülnek, nem tudják, hogy hova meneküljenek. 2023.12.30 15:45 MTI

AZ LMP kezdeményezi a tűzijáték betiltását - jelentette be a párt társelnöke szombaton online sajtótájékoztatón.



A párt a pirotechnikai eszközök használatát szabályozó fegyvertörvény módosításával megszüntetné a tűzijáték szilveszteri alkalmazását - közölte Schmuck Erzsébet.



A javaslat a pirotechnikus által felügyelt rendezvények kivételével minden település belterületén megtiltaná a pirotechnikai eszközök használatát - tette hozzá.



Az ellenzéki politikus úgy vélekedett: a fényjátékkal együtt járó durrogás komolyan megterheli az idősek és betegek idegrendszerét, valamint a háziállatok is megrémülnek, nem tudják, hogy hova meneküljenek.



Az LMP biztos abban: az újévet úgy is meg lehet ünnepelni barátaink és szeretteink körében, hogy nem károsítjuk a környezetünket, és nem okozunk szenvedést embertársainknak, illetve a velünk élő állatoknak.



"A jövő évtől legyen a szilveszter ünnep mindenkinek, embereknek és állatoknak egyaránt" - fogalmazott a sajtótájékoztatón Schmuck Erzsébet.