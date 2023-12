Közlekedés

BKK: marad az eddigi tarifarendszer és a Budapest-bérlet az agglomerációs vonalakon

A BKK pénteken olyan háromoldalú megállapodást kötött a MÁV-HÉV-vel és a Volánbusszal, amely biztosítja a jelenlegi tarifarendszer megőrzését - közölte Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Emlékeztettek arra, hogy a HÉV és az agglomerációs "kék" buszjáratok működtetéséről még 2016-ban egy sok szerződésből álló megállapodáscsomagot kötött Budapest Főváros Önkormányzata és a Közlekedési Minisztérium, amelyek vasárnap lejárnak.



Ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy január 1-jén megszűnik a jelenlegi tarifarendszer az agglomerációs vonalakon - tették hozzá.



A MÁV-HÉV-vel és a Volánbusszal most megkötött, áthidaló megállapodás lehetővé teszi a jelenlegi szolgáltatások fenntartását, illetve elszámolását, egyúttal érvényben tartja a jelenlegi tarifákat és bevételi elszámolásokat - írták.



Így továbbra is fennmarad az egységes tarifarendszer, megmarad a Budapest-bérlet elfogadása az agglomerációs vonalakon a főváros közigazgatási határán belül.



Továbbá a BKK változatlanul ellátja az egységes forgalomfelügyeleti és utastájékoztatási feladatokat a HÉV-járatokon és a Volánbusz agglomerációs, "kék" autóbuszain; a BKK biztosítja az optimális megoldást ezeken a vonalakon az esetleges forgalmi zavarokra.



A FUTÁR-rendszerben továbbra is megjelennek a környéki járatok; a BKK az értékesítési csatornáin változatlanul lehetővé teszi a jegyvásárlást a HÉV-ekre és az agglomerációs "kék" buszokra - sorolták a közleményben.