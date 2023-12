Állati

Mozgalmas évet zárt a Nyíregyházi Állatpark

A sóstógyógyfürdői látványosságban több mint 250 - köztük több ritka - állatkölyök született, jövőre pedig átadják az Európában is egyedülálló Jégkorszak interaktív állatbemutatót. 2023.12.29 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gajdos László, az állatpark igazgatója az MTI-nek adott évértékelő interjúban elmondta, az ötszáz állatfajt tartó parkban egyebek mellett sivatagi rókák és törpevidrák születtek, de például a nagy marák és számos madárritkaság családja is gyarapodott. Az év egy Mishmi takin születésével kezdődött, mellettük számos olyan faj egyedei láttak napvilágot, melyek a természetben a kipusztulás szélén állnak. Ilyen például a Madagaszkáron őshonos fekete-fehér vari vagy az észak-kínai leopárd, melyből összesen 54 él a világ állatkertjeiben; a hármas ikrek születésével már 5 egyed a Nyíregyházi Állatparkban található.



A tavaly Ukrajnából mentett állatok is jól érzik magukat, a Mázli nevű kisoroszlán társat kapott, míg a Kátya nevű fehérpamacsos selyemmajom családot alapított, ikerpárnak adott életet, és a Hollandiából érkezett párjával közösen neveli a kicsiket - számolt be róla az igazgató.



Különleges volt a kodiak-medve érkezése, az egyik legérdekesebb állatcsere pedig a szumátrai tigriseknél történt. A szabad természetben élő kevés egyed miatt fontos, hogy a néhány állatkerti példányt szaporodásra bírják. A Nyíregyházi Állatpark hímjénél és nőstényénél sajnos nem volt tenyészeredmény, ezért a fajkoordinátor javaslatára "menyasszonycserét" hajtottak végre, így a gondozók remélik, hogy hamarosan szaporulat lesz a tigriseknél is - tette hozzá Gajdos László.



Gerzson, az állatparkban született törpevíziló egyenesen Brazíliába repült a fajmegőrzési program keretében, míg a Jack nevű elefántbika Csehországba, a csehországi Zlín állatkertjébe utazott családot alapítani.



Az igazgató kitért arra, hogy megérkeztek az első lakók a tervek szerint májusban megnyíló Jégkorszak interaktív állatbemutatóba: a tizenhét egyedet számláló Humboldt-pingvin-kolóniát a külső medencében már nagyközönség is láthatja.



Azt mondta, a park különféle jószolgálati, vadvédelmi programok támogatásában is részt vállalt, valamint fontos küldetésének tekinti a fogyatékossággal élő emberek segítését. Immár tizennyolcadik alkalommal egy teljes napon át ingyenes látogatást biztosított a fogyatékossággal élő személyeknek és kísérőiknek az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete által szervezett Ez a mi napunk elnevezésű esemény keretében. Az intézmény emellett tíz kárpátaljai gyereknek juttatott el karácsonyi ajándékokat, de beteg gyerekek különleges kívánságai is teljesültek ebben az esztendőben.

A kormány által meghirdetett állatvédelmi témahéthez a park oktatócsapata is csatlakozott, két hét alatt több mint 7300-an vettek részt az állatpark valamely edukációs programjában.



A látványosság emellett ebben az évben is megkapta a Családbarát szolgáltatóhely minősítést - mondta Gajdos László.