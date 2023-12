Állatvédelem

Már 204 kutyachip-leolvasóval felszerelt Mol-kút van az országban

Minden évben sok ezer kutya válik átmenetileg vagy tartósan gazdátlanná a petárdák és a tűzijátékok kiváltotta menekülésük miatt, ám a segítség az ország több száz pontján most is rendelkezésre áll. 2023.12.28 15:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mol országszerte már 204, kutyachip-leolvasóval felszerelt kútján segít megtalálni az elveszett kutyák gazdáit - közölte az olajtársaság csütörtökön az MTI-vel.



A Mol közleménye szerint minden évben sok ezer kutya válik átmenetileg vagy tartósan gazdátlanná a petárdák és a tűzijátékok kiváltotta menekülésük miatt, ám a segítség az ország több száz pontján most is rendelkezésre áll: az ünnepnapokon is nyitva tartó Mol töltőállomások ingyenes chipleolvasással teszik könnyebbé az elkóborolt ebek hazatalálását.



A kóborló állat nagy valószínűséggel azonosítható a töltőállomáson leolvasott chip, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett adatbázis segítségével.



Azt írták, a módszer hatékonyságát jelzi, hogy a tavaly és idén is ezres nagyságrendű (2022-ben mintegy 2200, 2023-ban nagyjából 1500) bajba került kutya hazatalálásában nyújtottak segítséget a töltőállomások dolgozói.



A 204, chipleolvasóval felszerelt töltőállomást jellegzetes, kutyás matrica jelöli a bejárati ajtón, online pedig a Mol töltőállomás-keresőn, a MOL MOVE applikációban, illetve a Vigyél Haza Alapítvány KUTYAKERESŐ alkalmazásában lehet megkeresni őket - áll a közleményben.