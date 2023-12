Katasztrófavédelem

OKF: ablakból, erkélyről senki ne indítson tűzijátékot!

Arra is felhívták a figyelmet, hogy soha ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy "csomagtartóból", mert ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek, nem biztonságosak.

A szilveszteri tűzijátékokat nem szabad a házak, különösen a társasházak ablakából vagy erkélyéről indítani, mert ez rendkívül tűz- és balesetveszélyes - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében.



Mukics Dániel hozzátette: tavaly szilveszterkor 37 tűz keletkezett tűzijátékok használata során. Volt, ahol épület vagy autó gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt, de legtöbbször tuják, kukák és tűzijáték égő maradványaihoz riasztották a tűzoltókat.



Tavaly Miskolcon egy tízemeletes társasház egyik lakása égett egy erkélyre esett tűzijáték miatt, negyven lakónak kellett átmenetileg elhagynia az épületet. Az érintett lakás lakhatatlanná vált, a három lakó rokonokhoz került, öt ember füstmérgezést szenvedett - idézte fel a szóvivő.



A zajhatások miatt több kutya megrémült, beszorult valahová, az állatokat a tűzoltóknak kellett kimenteniük; ez történt például Erdőkertesen is.



A szóvivő azt kérte, soha ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy "csomagtartóból", mert ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek, nem biztonságosak.



Hozzátette: a szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz.



Mukics Dániel fontosnak nevezte, hogy a tűzijátékokat biztonságos távolságra tegyük a fűtőeszköztől, a tűzhelytől, mert hő hatására idő előtt működésbe léphetnek, továbbá ne tároljuk együtt más éghető anyagokkal. Olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri napfény, pára, víz, és a gyermekek, háziállatok sem férhetnek hozzá - kérte a szóvivő.



Arra is kitért, hogy ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még a megszáradása után se használjuk, mert nem biztonságos a működtetése. Az elhasznált tűzijátékok forró maradványait csak kihűlésük után dobjuk a kukába, mert gyakran emiatt gyulladnak meg kukák, a kukákhoz közel álló autók, épületek.



Szilveszter éjjel - az év többi napjához hasonlóan - kétezer tűzoltó lesz készenlétben ötszáz járművel. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy ha valaki tüzet, bajba jutott embert, állatot lát, akkor hívja a 112-es segélyhívó számot.