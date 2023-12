Média

NMHH: a felnőttek intim képeivel való visszaélés 2023-ban is súlyos probléma

Az elmúlt években több száz, felnőttek intim képeivel történő visszaélést sérelmező bejelentést kezelt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline (IH) - tájékoztatta a szervezet szerdán közleményben az MTI-t. Az IH szeretné felhívni minden áldozat figyelmét arra, hogy merjen segítséget kérni, ha az intim képével visszaéltek - emelte ki a szervezet. A tájékoztatás szerint a jogsegélyszolgálathoz 2023-ban 119, 2022-ben 123 esetben érkezett hozzájárulás nélkül megosztott intim felvételt sérelmező jelzés.



Világszerte elterjedt és nagy kihívást jelentő online visszaélésről van szó, amely ellen mind jogi, mind technikai lépésekkel igyekeznek fellépni a különböző szervezetek - írták. Hozzátették, hogy az intim képpel való visszaélés az intim képek vagy videók hozzájárulás nélküli, nem beleegyezésen alapuló megosztása. A visszaélés megvalósulhat többek között e-mailben, chatüzenetben, közösségimédia-felületeken vagy pornográf oldalakon történő megosztással is - jegyezték meg. Kitértek arra is, hogy a visszaélés egyik fő motivációja jellemzően a bosszú és a megszégyenítés.



Bár súlyos jogsértés, a tapasztalatok szerint mégis számos felnőtt intim felvételével élnek vissza - hívták fel a figyelmet. Azt is kiemelték, hogy a képek megosztása nemcsak jelentős lelki sérüléseket okozhat, de sok esetben online zaklatás, megalázás, megszégyenítés alapjául szolgálhat. Emellett negatív hatással lehet a munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyekre, valamint az áldozat személyes, privát életére is - írták. Arra is felhívták a figyelmet, hogy míg 18 éven felüliek esetén a személyes adattal visszaélés bűncselekmény, a kiskorúakról készült intim felvételeknél - amennyiben az már pornográf jellegű - akár a gyermekpornográfia bűncselekménye is felmerülhet.



A hazai tapasztalatokról szólva azt írták, hogy a jogsegélyszolgálathoz elsősorban a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom bejelentési kategóriában érkeznek intim képpel történő visszaélést sérelmező jelzések.



Az idei évben a kategóriában érkező összes bejelentés harmadát, 32 százalékot tettek ki, míg 2022-ben 39 százalékot - közölték. Hozzátették, hogy elemzők úgy látják: a tendencia és a magas arányszám vélhetően a következő évekre is jellemző lesz, a visszaélések számában nem várható csökkenés.



Az eljárásról azt írták, hogy az IH minden esetben megvizsgálja a sérelmezett tartalmat, és amennyiben az még elérhető, jelzést küld a tartalom- vagy tárhelyszolgáltatónak, amelyben kéri a közreműködését a felvétel eltávolításában. Megjegyezték, hogy az IH közvetítőként jár el a bejelentő és a szolgáltató között, nem rendelkezik hatósági jogkörrel, így a szolgáltatót nem kötelezheti a tartalom eltávolítására, csupán kérni tudja erre.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy több olyan, főként külföldi tárhelyen tárolt weboldal üzemel kifejezetten azzal a céllal, hogy platformként szolgáljon az olyan intim képek - sok esetben bosszúból történő - közzétételére, amelyhez az érintett nem adta a hozzájárulását. Ezen oldalak szerkesztői jellemzően nem együttműködők, ilyen esetekben a tárhelyszolgáltató közreműködését kéri az IH - jegyezték meg.



Mindenkinek joga van nemet mondani, senki - legyen akár felnőtt, akár gyermek - nem tartozik másnak intim felvétellel, még érzelmi manipuláció hatására sem - hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a segítségkérés kapcsán az egyik legnagyobb problémát az áldozathibáztatás jelensége okozza. Az ítélkezéstől való félelem és a szégyenérzet gyakran visszatartja az áldozatokat attól, hogy segítséget kérjenek, ezért feltételezhető a magas látencia - írták.



Az intim képpel történő visszaélést sérelmező bejelentések nem csak hazánkban jelentenek problémát és kihívást - közölte a szervezet, hozzátéve, hogy 2021 óta működik a brit Revenge Porn Helpline által üzemeltetett weboldal. A StopNCII.org célja, hogy kifejezetten azoknak nyújtson segítséget, akik csupán feltételezik, hogy az intim képüket a beleegyezésük nélkül megosztották.



Az IH arra is felhívta a figyelmet, hogy a probléma visszaszorítása érdekében a Google 2023 augusztusában új adatvédelmi fejlesztést jelentett be. Létrehozott egy olyan űrlapot, amely megkönnyíti a személyes tartalmak, így az olyan intim és nyíltan szexuális jellegű képek és videók eltávolítását, amelyeket hozzájárulás nélkül készítettek és/vagy osztottak meg az interneten - hangsúlyozta az NMHH. Hozzátették: az űrlap kitöltésével a visszaélésben közvetlenül érintett személy kezdeményezheti az őt ábrázoló intim felvételre mutató link eltávolítását a Google keresési találatai közül.



Ha az áldozatnak lelki támogatásra, megerősítésre van szüksége, akkor a 16-24 évesek a Kék Vonal munkatársaihoz fordulhatnak a 116-111-es telefonszámon, míg 24 éves kor felett a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-szám hívható - közölték. Emellett az IH jogsegélyszolgálathoz is fordulhatnak az internethotline@internethotline.hu e-mail-címen vagy a https://nmhh.hu/internethotline/ oldalon - tették hozzá.