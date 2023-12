Állatvédelem

Ovádi Péter: a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát!

A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a háziállatoknak és a vadon élő állatoknak. 2023.12.27 10:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a szilveszteri ünneplések hangos "robbanások" kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is. Az MTI-nek szerdán küldött közleményben a kormánybiztos kiemelte, hogy a tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a háziállatoknak és a vadon élő állatoknak.



Az állatok védelme és biztonsága kiemelten fontos, különösen a zajos ünnepi időszakokban. Ha kedvencében még nincs mikrochip, mielőbb vigye el állatorvoshoz a beültetésre - hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette: amennyiben társállata már rendelkezik mikrochippel, ellenőrizze annak működőképességét és a www.petvetdata.hu oldalon történt regisztrációt.



Szükség esetén kérje állatorvosa mielőbbi segítségét az adatok aktualizálásához. Ezen felül, helyezzen a kutya és macska nyakörvére egy bilétát az elérhetőségeivel a gyors azonosítás érdekében - jegyezte meg.



A kormánybiztos mindenkit arra kér, gondoskodjon arról, hogy otthona biztonságos legyen az állatok számára, zárja be az ajtókat és ablakokat, és alakítson ki egy nyugodt menedéket. Soha ne hagyja félős állatát egyedül, és ha kertben tartja, biztosítson számára zárt búvóhelyet. Sétáltassa őt a nap csendesebb időszakaiban, lehetőleg a reggeli és délelőtti órákban, mindig pórázon, és használjon játékokat vagy más módszereket a figyelem elterelésére, hogy csökkentse a stresszt és megnyugtassa kedvencét a hangzavar idején - fejtette ki Ovádi Péter.



A kormánybiztos nyomatékosította, hogy hazánkban a petárdázás jogszabályellenes tevékenység, már a birtoklása is szabálysértésnek minősül. Azon túl, hogy jogszabálysértést követ el aki petárdázik, nagymértékben veszélyezteti mind az emberek, mind az állatok testi épségét, egészségét. További jogszabályi előírás, hogy az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek időtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására - magyarázta a kormánybiztos.



Ovádi Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy a Mol töltőállomásain mikrochip leolvasók állnak rendelkezésre, így ha elkóborolt állatot talál, ezek az eszközök segíthetnek az állat azonosításában és a gazdával való kapcsolatfelvételben.



"Szilveszterkor tehát gondoljon az állatokra is, és kerülje a hangos, fényes pirotechnikai eszközök használatát" - írta a kormánybiztos. Hozzátette: együttműködésével nemcsak a jogszabályokat tartja tiszteletben, hanem az állatok jólétét is szem előtt tartja, így hozzájárulva egy nyugodtabb és biztonságosabb ünnepi atmoszférához mindannyiunk számára.