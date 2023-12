Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a veszélyek korát éljük mások rossz döntései miatt

Szembe kell néznünk vele, hogy a veszélyek korát éljük mások rossz döntései miatt - jelentette ki a honvédelmi miniszter a hivatalos Facebook oldalára feltöltött videónyilatkozatában szerdán.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, hogy a 2023. év Európának háborúkat, migrációt, vele terrorveszélyt és robbanásközeli társadalmi feszültségeket hozott. Mint mondta, a háborúpárti politika, a "vég nélküli fegyverszállítás", a "bátorított és finanszírozott migráció", a bevándorlással megjelenő társadalmi feszültségek, a biztonsági kockázat és a terrorveszély mind olyan rossz döntés, amely Magyarországot is érinti.



Nem veszünk részt a háborúban, de felkészülünk Magyarország és a magyar emberek védelmére - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: a veszélyek korában "nem tehetjük fel a kezünket".



Magyarország békéjéért és biztonságáért meg kell erősíteni az ország védelmi képességét - emelte ki. Mint mondta, ennek része a modern high-tech, a fiatalos haderő építése, a toborzás, a katonák kiképzésének fejlesztése, az anyagi megbecsülés és a legmodernebb eszközök biztosítása. Hozzátette, hogy folytatják a hazai védelmi ipar fejlesztését és a "védelmi ipari térképre egyre több város kerül fel". Erre példaként említette Győrt, Gyulát, Kaposvárt, Várpalotát és Zalaegerszeget.



Szólt arról is, hogy "megvédjük a szuverenitásunkat azoktól, akik azt várják, hogy adjuk át nekik a döntéseket a magyarok sorsa felett".



Kijelentette, hogy "megvédjük határainkat és városainkat a bevándorlástól, bármilyen büntetéssel is fenyegetnek minket".



"Nekünk jó döntéseket kell hoznunk és erősödnünk kell, mert a békéhez erő kell" - zárta nyilatkozatát a honvédelmi miniszter.