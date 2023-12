Ünnep

M1 HadERŐ: misszióban szolgáló magyar katonák üzentek

Az M1 HadERŐ - Hazámat szolgálom című magazinműsorának ünnepi adásában olyan katonák üzeneteit gyűjtötték össze, akik Magyarországtól távol, valamely misszióban szolgálnak, és feladataik miatt nem tölthetik szeretteikkel a karácsonyi ünnepeket. 2023.12.26 21:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az M1 aktuális csatorna karácsony másnapján, kedden sugárzott műsorában emlékeztettek arra, hogy a Magyar Honvédség a világon számos misszióban vesz részt, így Koszovóban vagy éppen Libanonban is teljesítenek szolgálatot magyar katonák.



Pidem Szilvia Liliana őrmester videóüzenetében azt mondta, ez az első missziós karácsonya Koszovóban. Úgy fogalmazott, az ünnepek idején nem telik el nap, hogy ne gondolna a családjára, ilyenkor eszébe jut mamája töltött káposztája is.



Balogh Tamás őrmester Libanonban teljesít szolgálatot. Családjának és a párjának azt üzente, hogy már nem kell sokat várniuk, és újra együtt lehetnek, egyben áldott, békés, boldog karácsonyt kívánt.



Ferenczi Balázs hadnagy Maliból küldte el karácsonyi üzenetét. Ő karácsonykor is az Európai Unió többnemzetiségű katonai kiképző missziójában teljesít szolgálatot, védi a magyar emberek biztonságát. A hadnagy is békés, boldog karácsonyt kívánt családjának.



A Magyar Honvédség klinikai szakpszichológusa, Urbán Nóra alezredes elmondta, hogy a misszióban szolgáló katonák számára nem könnyű az ünnepi időszak, de mindenben támogatják egymást.



Kiemelte, a karácsony nemcsak egyházi ünnep, hanem a család és a szeretet ünnepe is, az emberi kapcsolatok fontos része. Egy misszió, egy kontingens pedig egy közösséget is jelent. Azok, akik egyedül vannak vagy nem olyanok az otthoni kapcsolataik, lehet, hogy éppen ott fogják megélni azt, hogy nincsenek egyedül, hogy vannak társaik, vannak, akik odafigyelnek rájuk és törődnek velük.



A készülődés fontos része az ünnepnek. A missziókban van tábori lelkész, aki segít ebben, a lelki készülődésben szintén - jelezte a szakember.



A magyar katonák az ünnepek alatt sem pihennek, 2024-ben pedig újabb kihívások várnak rájuk. A magyar haderő jelentős létszámban képviselteti magát a NATO, az EU és az ENSZ vezetésű, koalíciós missziókban - hangzott el a műsorban.