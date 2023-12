Időjárás

Budapest Airport: késések, járattörlések voltak a havazás miatt

Az intenzív havazás miatt késésekre, járattörlésekre kell számítaniuk az utazóknak szombat este a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - jelentette be a Budapest Airport Zrt. Az időjárási körülmények miatt az 1-es futópályát le kellett zárni, de este 9 óra előtt már azt közölték, hogy ismét két futópálya üzemel.



Közleményük szerint folyamatosan takarítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előteret; a gépek jégtelenítése is folyamatos, de a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe, ezért a következő órákban késések és járattörlések is várhatók.



Kérik utasaikat - tették hozzá -, hogy kövessék nyomon járatuk státuszát, és tekintettel az időjárásra a megszokottnál korábban induljanak el a repülőtérre, s így az esetleges forgalmi akadályok ellenére is időben, legalább a gép indulása előtt két órával érkezzenek meg a 2-es terminálra.



(Címlapképünk illusztráció)