Honvédelem-fejlesztés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: elkészült az első magyar gyártású Lynx

Elkészült az első magyar gyártású Lynx - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombaton.



A Honvédelmi Minisztérium által az MTI-hez eljuttatott közleményben emlékeztettek csütörtöki tájékoztatásukra, amely szerint stratégiai partnerükkel, a Rheinmetallal kötött legújabb megállapodása szerint a Hiúzok (Lynx KF-41) alapjain fejlesztenek légvédelmi rendszert a Magyar Honvédségnek.



Az alacsonyan szálló, kisméretű drónok, illetve a hagyományos légi célok elleni aktív védekezés ma már elengedhetetlen a páncélos képességek hatékony alkalmazásánál - hangsúlyozták.



Hozzátették, hogy szombaton újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a haderőfejlesztés, ugyanis legördült a zalaegerszegi gyár futószalagjáról az első magyar gyártású Lynx.



Idézték a közleményben Szalay-Bobrovniczky Kristófot, aki elmondta: a magyar Hiúzok hossza 8,49 méter, szélességük 3,8 méter, magasságuk 3,73 méter, ez a járműtestre szerelt felépítménytől is függ. Teljesítményükről egy 6 hengeres, 1463 lóerős Liebherr D9612 turbó dízelmotor gondoskodik.



A miniszter a tárca közleményében kiemelte: a Lynx, azaz a Hiúz "korunk legmodernebb, legkorszerűbbnek tartott gyalogsági harcjárműve, amely méltó módon tükrözi a honvédségben megkezdődött kultúraváltást".



A modern, high-tech magyar haderő felállítása biztosítja, hogy a Magyar Honvédség "nemcsak országunk védelmét tudja hatékonyan ellátni, de nemzetközi szövetségesi kötelezettségeinek is maradéktalanul képes legyen megfelelni" - hangoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.