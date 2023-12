Egyház

Részlegesen le kellett bontani a bikali evangélikus templomot, amelynek tornya a közelmúltban lehullott jelentős mennyiségű csapadék miatt vészesen megsüllyedt. 2023.12.24 23:30 MTI

A Magyarországi Evangélikus Egyház internetes oldalán pénteken megjelent híradás szerint december 15-én még csak egy éles, függőleges irányú repedés vált láthatóvá a löszös talajra épült templom falán, három nappal később viszont már 50 centiméteres rés tátongott a torony és a templomhajó között.



Ficzere Ilonát, a felekezet országos irodája építési, ingatlanügyi és műemléki osztályának vezetőjét idézve azt írták, hogy két statikai szakértő is megvizsgálta az épületet, és egybehangzó véleményük szerint nem volt más megoldás, mint a részleges bontás, melynek során a templomhajó gerincének magasságáig visszabontották a tornyot.



A beavatkozást az is indokolta, hogy a templom közvetlen közelében két családi ház és egy tésztaüzem található, ezeket is veszélyeztette volna egy esetleges beomlás - idézték az osztályvezetőt.



Ficzere Ilona szerint az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék és a templom körüli vízelvezetés elégtelensége játszott szerepet a veszélyhelyzet kialakulásában.