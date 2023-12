Közlekedés

Érdemi bérrendezést sürget a közösségi közlekedésben az LMP

Érdemi bérrendezéssel le lehetne küzdeni a "krónikus munkaerőhiányt" a közösségi közlekedésben - mondta az LMP országgyűlési képviselője szombaton, online sajtótájékoztatón.



Bakos Bernadett szerint a kormány nem becsüli meg kellően a tömegközlekedésben dolgozókat, akik "nagyon fontos közfeladatot látnak el, ráadásul a felelősségük is óriási".



Az ellenzéki képviselő az mondta, az elmúlt időszakban a szakszervezetek és a MÁV-Volán dolgozói kifejezték elégedetlenségüket, mivel az infláció miatt "elképesztő reálbércsökkenést szenvedtek el".



A tárgyalások csak lassan folynak, eközben december 10. és 11. között a Volán dolgozói sztrájkba kezdtek - emlékeztetett Bakos Bernadett. Véleménye szerint a MÁV és a Volán dolgozói egyre rosszabb körülmények között kénytelenek ellátni a munkájukat, pedig a közösségi közlekedés a legzöldebb közlekedési mód.



Az LMP álláspontja szerint eleget kell tenni a szakszervezetek követeléseinek, figyelembe venni az infláció "berobbanását", és a MÁV-Volán csoport munkavállalóinak legalább 15 százalékos, illetve minimum 70 ezer forintos bérfejlesztést kell biztosítani, valamint 50 ezer forintra kell emelni a lojalitási jutalom mértékét - fejtette ki az LMP-s képviselő.



Kijelentette: minél hamarabb el kell kezdeni a tárgyalásokat a Volán dolgozóival.



A munkakörülmények javítása kulcsfontosságú, mert a legfőbb problémát az okozza, hogy a közlekedő járművek, a kiszolgáló épületek és az eszközök is elöregedtek - mondta Bakos Bernadett, hozzáfűzve, hogy ezek fejlesztésével az utazás minősége is javulna.