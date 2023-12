Diplomácia

Szijjártó: az ENSZ egyhangúlag megszavazott egy hazánk által kezdeményezett határozatot

Az ENSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadta azt a Magyarország által kezdeményezett határozatot, amelynek célja az egészségügyi intézmények ivóvízellátásának, szanitációjának és higiéniájának javítása - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közösségi oldalán.



Szijjártó Péter azt írta: "Régóta mondjuk, hogy Magyarország kész kivenni a részét a vízzel kapcsolatos globális kihívások megoldásából, ezek ugyanis súlyos kockázatokat rejtenek, amelyek könnyen újabb migrációs hullámok megindulásához vezethetnek."



A magyar határozati javaslat most globálisan is egy lépés lehet azon "megrázó jelenség" felszámolása felé, hogy világszerte minden ötödik egészségügyi intézményben nincs tiszta ivóvíz és megfelelő higiéniai szolgáltatás - közölte a tárcavezető, hozzáfűzve, ez 1,7 milliárd embert érint globálisan, legsúlyosabban a fejlődő országokat.



"Mi nagyon sokat invesztáltunk abba, hogy a magyar vízipari, vízkezelési technológiák a lehető legfejlettebbek legyenek, így nyugodtan kimondhatjuk, hogy vízipar és víztechnológia tekintetében Magyarország a világ abszolút élvonalába tartozik" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Hozzátette: erre alapozva most vezető szerepet tudtak vállalni az ENSZ-ben, és olyan határozatot állítottak össze, amelyhez 54 tagállam csatlakozott társszerzőként a világ minden pontjáról, ami egyértelmű elismerése a magyar törekvésnek.



Ez olyan nemzetközi erőfeszítés, amelynek Magyarország áll az élén, hiszen "az első ENSZ közgyűlési határozatot sikerült elfogadtatnunk a témában" - emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter.