Közlekedés

A téli szünetben is díjmentesen utazhatnak az alsó tagozatosok

A téli szünetben is díjmentesen utazhatnak az alsó tagozatos diákok a MÁV-START, a GYSEV és a Volánbusz járatain a világoszöld Kajla útlevelükkel - közölte a vasúttársaság.



A közlemény szerint péntektől egészen január 7-ig használhatják a kisiskolások a Kajla útlevelüket, amellyel díjmentesen utazhatnak belföldön, minden helyjegy és felár nélküli vonat- és buszjáraton.



Ehhez a világoszöld Kajla útlevél mellett a diákigazolványra vagy személyazonosító igazolványra van szükségük, amivel kiváltható a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV járataira érvényes Kajla jegy - tették hozzá.







Mint írták, most is elérhető lesz a "KajlaBalaton24 jegy", ami az utas által megjelölt időponttól számított 24 óráig érvényes, legkésőbb január 7-én éjfélig.



A balatoni Kajla jeggyel ez idő alatt korlátlanul lehet utazni a Volánbusz Balatonfüred-Tihany között közlekedő menetrendszerinti járatain, a MÁV-START Szabadbattyán-Tapolca, Szabadbattyán-Balatonszentgyörgy és Balatonszentgyörgy-Sümeg közötti vonalszakaszán, valamint a balatonfenyvesi kisvasúton, ahol január 7-éig ünnepi fényfüzérrel díszített szerelvények járnak - fűzték hozzá.



A "Díjmentes Kajla TramTrain A-B-C zónajegy"-et a vasúti személypénztárban és a vasútvillamosok fedélzetén lehet megváltani. A Szegeden belüli helyi forgalomban történő utazás esetén az SZKT díjszabása szerinti jegyet kell vásárolni - írták.



Közölték azt is, hogy a "Hol vagy, Kajla?" program keretében a 2023-as iskolai - tavaszi, nyár és őszi - szünetekben már majdnem 180 ezer utazás történt MÁV-VOLÁN-csoport járatain.