Vizsgálat

NMHH: a médiatanács több Sztárbox-epizód miatt is eljárást indít

Káros hatással lehet a 12 és 16 év közötti gyermekek személyiségfejlődésére az RTL Sztárbox című műsorában bemutatott erőszak és vulgaritás, a médiatanács ezért több epizód miatt is eljárást indít. A testület továbbá két, külföldi joghatóság alá tartozó műsorral kapcsolatban is intézkedett - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint az RTL-en október 29-én, november 12-én, november 26-án, december 3-án, december 10-én sugárzott Sztárbox egyes műsorszámait hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a médiatanács.



A vizsgálat eredménye szerint a Sztárbox szórakoztató, és nem sportműsor, amely hatásvadász módon használta a sérülések veszélyét is magában rejtő ökölvívósport elemeit.



"A műsor erőszakos, agresszív cselekedeteken keresztül méri a sikert, olyan viselkedésminták közvetítése révén, amelyek negatívan befolyásolhatják a kiskorúak személyiségfejlődését" - írták, hozzátéve, hogy a vizsgált epizódokban előforduló kiütések látványa, a durva nyelvezet használata és az erőszak hatásvadász ábrázolása félelmet és szorongást kelthetett, illetve az erőszakkal szembeni érzéketlenséget okozhatott a 12-16 éves korosztályban.



A médiatanács ebben az eljárásában azt vizsgálja, hogy megfelelő volt-e a műsorszámok korhatárbesorolása, hasonlóan a korábban indult két eljáráshoz - tudatták.



Úgy folytatták: a holland joghatóság alá tartozó Netflix streaming-szolgáltatáson elérhető Levél a királynak című sorozat első évadának 6., Amikor feljön a vérhold című epizódja vizsgálatánál a médiatanács megállapította, hogy a "10+" korhatári besorolással elérhető tartalom egyes részletei félelemkeltőek lehettek a tizenkét éven aluli gyermekeknek, ezért az a magyar szabályozás alapján a III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) tartozónak minősül, mindemellett a korhatármegjelölés sem volt jól láthatóan feltüntetve a Netflix műsorkínálatot tartalmazó felületén.

A hatóság értesítette a holland társhatóságot a vélelmezett jogsértésről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére.



Beszámoltak arról is, hogy a román joghatóság alá tartozó Super TV2 állandó elnevezésű médiaszolgáltatáson szeptember 30-án este nyolc órakor sugárzott Amerikai pite 2. című filmet bejelentés alapján vizsgálta a médiatanács. A műsorszámot "12" megjelöléssel tette közzé a médiaszolgáltató, holott a filmben megjelenő szexualitás direkt ábrázolása káros hatással lehet a 12-16 év közötti korosztálynak - közölték.



Az NMHH közleménye szerint a filmet a magyar szabályozás alapján a IV. korhatári kategóriába (16 éven aluliak számára nem ajánlott) tartozóként kellett volna jelölni, és ennek megfelelően 21 óra után lehetett volna közzétenni.



A médiatanács tájékoztatta a román társhatóságot a felmerült jogsértésről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére - olvasható a közleményben.