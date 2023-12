Beruházás

Uniós források felhasználásával újult meg a Semmelweis Egyetem több épülete

A korszerűsítés során 1850 nyílászárót cseréltek ki, 6451 méternyi elavult vezetéket és csőrendszert cseréltek le, továbbá 13 900 négyzetméternyi felület kapott korszerű szigetelést. 2023.12.23 04:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európai uniós források felhasználásával megújult a Semmelweis Egyetem több épülete. A felsőoktatási intézmény az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: több száz nyílászárót, elöregedett vezetéket és radiátort cseréltek ki, felújították a korszerűtlen fűtési rendszereket, fűtésszabályozókat szereltek fel, több helyen új, korszerű víz- és hőszigetelést is kapott az épületek homlokzata és tetőszerkezete.



Elsőként a Tömő utca 25-29. szám alatti épület újult meg, ezt követte a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, majd újabb három helyszínen fejeződött be a beruházás: megújulhatott a Semmelweis Egyetem Balassa János Kollégiuma, a Gyermekgyógyászati Klinika Bókay utcai és Tűzoltó utcai részlegének épülete, végül pedig a Neurológiai Klinika és a Markusovszky Lajos Kollégium is - áll a közleményben.



A korszerűsítés során 1850 nyílászárót cseréltek ki, 6451 méternyi elavult vezetéket és csőrendszert cseréltek le, továbbá 13 900 négyzetméternyi felület kapott korszerű szigetelést - írták.



A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4,7 milliárd forintos projektjéből majdnem 4,5 milliárd forint értékben valósult meg energetikai korszerűsítés a magyar kormány és az Európai Unió közös finanszírozásában - áll a közleményben.