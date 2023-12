Időjárás

Agrometeorológia: alig csökkent a belvizes területek nagysága és ismét csapadékos idő várható

Az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége nagy területen meghaladja a 100 millimétert, a 90 napos mennyiség pedig a 200 millimétert, mindkettő országszerte jelentősen több a sokéves átlagnál. 2023.12.22

Az elmúlt napok csapadékmentes időjárásában alig csökkent a belvizes területek nagysága, és vasárnapig ismét több hullámban érkezhet eső, hó - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat agrometeorológiai elemzésében.



Az elemzés szerint az elmúlt napok csapadékmentes időjárása egy kis időt adott a korábbi esők miatt kialakult árhullámok levonulásának, a víz talajba való be- és leszivárgásának, de a párolgás ilyenkor nagyon kicsi, így a belvizes területen nagysága alig csökkent.



Az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége nagy területen meghaladja a 100 millimétert, a 90 napos mennyiség pedig a 200 millimétert, mindkettő országszerte jelentősen több a sokéves átlagnál. A szeptember elejétől összegzett csapadék jelenleg az Alföldön 50-100, a Dunántúlon és az északi országrészben helyenként már 150-160 milliméterrel is meghaladja az optimális értéket.



A sok eső az Alföldön és a Kisalföldön nagy területen már megállt a földeken, a tartós vízborítást pedig nem szeretik az állományok, főleg plusz 4-5 Celsius-fok feletti átlaghőmérsékletnél. A talaj fölső egyméteres rétege viszont már most feltöltődött nedvességgel, a még mélyebb rétegekbe is jut a vízből, ami a következő évre kedvező kilátást jelent.



A hőmérséklet kissé az átlag fölött alakult, éjszakánként csak gyenge fagyok fordultak elő, az idei télen a talajban még nem alakult ki számottevő fagy. Napközben ezen a héten a déli órákra már 10 Celsius-fok közelébe melegedett a levegő a napos részeken, miközben a borult, ködös tájakon csak 0 fok közelében alakult a csúcsérték.



A folytatásban ismét változékonyra fordul az időjárás, vasárnapig több hullámban érkezik eső, szombaton sokfelé eshet a hó is. Összességében nagy területen eshet 10 millimétert meghaladó csapadék, északnyugaton pedig akár 20-30 milliméternél is több eshet. Szombaton a borús, csapadékos idő miatt kissé hidegebb lesz, majd vasárnaptól melegedés kezdődik 10 fok körüli maximumokkal. Meglehetősen szeles idő várható hétfőig, majd keddtől viszont ismét növekszik a ködhajlam.



Hozzátették: pénteken lesz a téli napforduló, a délutánok egyelőre még nagyon lassan, de már hosszabbodnak, reggel viszont január elejéig még egyre később kel fel a Nap.