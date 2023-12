Járvány

NNGYK: nőtt a influenzaszerű és az akut, légúti fertőzés tünetekkel orvoshoz fordulók száma

Az 50. héten egy óvodai közösségi járványról is kapott jelzést az NNGYK, amelyben az influenza A vírusát állapították meg kórokozóként.

Nőtt a influenzaszerű és az akut légúti fertőzés tünetekkel orvoshoz fordulók száma az 50. heti adatok szerint - közölte Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) osztályvezető főorvosa péntek délelőtt az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: az 50. héten az országban figyelőszolgálati jelentések alapján mintegy 40 200-an influenzaszerű tünetekkel, 295 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel fordultak orvoshoz.



A tájékoztatása szerint az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriumában elvégzett virológiai vizsgálatok alapján, a sentinel orvosoktól beérkezett minták mintegy 43 százaléka volt koronavírusra, 5,5 százaléka influenzára pozitív, emellett egyéb kórokozókat, légúti óriássejtes vírust (RSV-t) és úgynevezett humán metapneumovírust is kimutattak a mintákban.



Az osztályvezető tudatta azt is, hogy az 50. héten egy óvodai közösségi járványról is kapott jelzést az NNGYK, amelyben az influenza A vírusát állapították meg kórokozóként.



A súlyos akut légúti fertőzéssel felvett betegek száma is nőtt az elmúlt héten, a 339 felvett betegből 247 koronavírus miatt, 7 RSV-vírus miatt, ketten influenzavírus miatt kerültek kórházba - tudatta.



A koronavírussal kórházba kerültek több mint 70 százaléka a 60 év feletti korosztályból került ki. Ezekből az adatokból jól látható, hogy légúti fertőzések mögött több korokozó is áll egyszerre, de a legtöbb megbetegedést a koronavírus okozza - fűzte hozzá a főorvos. Az elmúlt héten 15 influenzavírust azonosítottak, abból 14 volt influenza A és egy influenza B, így elmondható, hogy Magyarországon jelenleg influenza-járványról nem beszélhetünk - közölte.



Az európia országokban is hasonló a helyzet, a koronavírus cirkulációja mindenhol magasabb, mint a szezonális influenza és az RSV-vírus cirkulációja - mutatott rá az osztályvezető.



Hangsúlyozta: az influenzás megbetegedések száma külföldön és hazánkban is nőtt, és az influenza aktivitás fokozódni fog, de jelenleg még nem lehet megmondani, hogy e tekintetben milyen szezonunk lesz. Hozzátette: ezt nagyon sok tényező befolyásolja, elsősorban az, hogy az influenza B vírus illetve az influenza A vírus H1 vagy H3 altípusa lesz domináns.



Megemlítette azt is, hogy a koronavírus tekintetében a szennyvízadatok stagnálást mutatnak.



A műsorban a főorvos kitért arra is, hogy a koronavírus elleni védőoltás javaslata megváltozott, átértékelődött az oltás Magyarországon. Nagyon sok ember rendelkezik oltásos immunitással, illetve úgynevezett hibrid immunitással. Elsősorban az idős, krónikus betegséggel szenvedő személyek számára javallott a védőoltás, hiszen ők egy fertőzést követően súlyosan megbetegedhetnek, emellett a krónikus betegek és az egészségügyi dolgozók is kérhetik a védőoltást - fűzte hozzá Molnár Zsuzsanna.

Az oltópontokon elérhető a Moderna legújabb Covid-19 elleni vakcinája és a háziorvosoknál az influenza elleni védőoltás - hangzott el a műsorban.