Út a diplomaszerzéshez

KIM: elindult a 2024-es felsőoktatási eljárás

Elindult a 2024-es általános felsőoktatási felvételi eljárás, február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel.



A jelentkezők több új pontszámítási szabályra készülhetnek, 2024-től ugyanis az egyetemek és főiskolák további szabadságot kapnak a felvételi követelmények meghatározásában. A megújult felvételi szabályokkal párhuzamosan a felvi.hu oldalon is sok újdonság segíti az érdeklődőket a pályaválasztásban - írta közleményében a minisztérium.



Az elmúlt években az egyetemi modellváltással sikeres versenyképességi fordulat valósult meg a magyar felsőoktatásban. A gazdaság igényeire nyitottabb, a vállalatokkal szorosabban és hatékonyabban együttműködő, minőség- és teljesítményelvű felsőoktatási rendszer jött létre - emelte ki a tárca.



A folyamat részeként a felvételi eljárás is megújult, amit a szaktárca az igények előzetes felmérését követően, az egyetemekkel és a diákokkal közösen vitt végbe. Általános elvárásként fogalmazódott meg az egyetemek szabadabb mozgástere, az egyéni szempontok hangsúlyosabb megjelenése, a diákok részéről pedig az átlátható központi felvételi rendszer megtartása, és az egyedi intézményi pontok rendszerének bevezetése. A két lépcsőben megújult felvételi rendszer egyszerre ad nagyobb döntési szabadságot a felsőoktatási intézményeknek, és jelent rugalmasabb, kiszámíthatóbb és átláthatóbb pontokat a diákoknak, mindezzel is segítve az egyetemek, a gazdaság és az adott térség összekapcsolását - részletezték.



A felvi.hu felületén csütörtöktől lehet jelentkezni a 2024 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A felvételi során ingyenesen három, összesen pedig hat képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is.



A 2024 szeptemberében induló képzések felvételi eljárásában a pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből, vagy az érettségi pontok kétszereséből (maximum 400 pont), amelyhez további 100 intézményi pont szerezhető: az egyetemek, főiskolák határozzák meg, hogy milyen eredményekért, követelményekért adnak pontokat. A szakképzésben tanulók esetében a szakmai vizsga eredménye is figyelembe vehető a pontszámítás során - írta a minisztérium.

A jelentkező pontszámát a számára legkedvezőbb módon számítják ki. Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények egyes szakjaikon előírhatják, de nem egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak; azonban az emelt szintű érettségi vizsga előnyt jelent a pontok számításánál. Fontos változás az elmúlt évekhez képest, hogy az emelt szintű érettségi az érettségi pontok számításánál 100 százalékos értéken, a középszintű érettségi pedig 67 százalékos értéken kerül átszámításra. A pontszámításnál tágabb, nagyobb lehetőség nyílik a középiskolai és az érettségi tantárgyak figyelembevételére: a felsőoktatási intézmények tágabb körben jelölik meg az 5. középiskolai tantárgyat és az érettségi pont számításánál az érettségi tárgyak körét és szintjét. A felsőoktatási intézmények határozhatják meg az egyes szakjaikon érvényes minimum ponthatárt is, amely alatt nem lehet felvenni a jelentkezőket - tájékoztatott a tárca.



A megújult felvételi szabályokkal párhuzamosan a felvi.hu több felülete is megújult: új a tájékoztató, új az egyetemek, főiskolák meghirdetéseinek felülete. A megújult, új pontszámítási szabályok alapján működő pontszámító kalkulátorban egyszerre három szakra is pontszámot számolhatnak a jelentkezők. A korábbi évek statisztikái és ponthatárai interaktív, új felületen böngészhetőek.



Jelentkezni kizárólag az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu-n elérhető E-felvételi rendszerében lehet 2024. február 15-én éjfélig - írták.