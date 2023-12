Budapest

Karácsony Gergely: a kormány a középkorba süllyesztené Budapest közlekedését

A kormány a "középkorba süllyesztené" Budapest közösségi közlekedését, ha a jövő évtől nem lennének érvényesek a Budapest-bérletek a MÁV, a Volán és a HÉV járatain a fővárosban - jelentette ki csütörtökön rendkívüli online sajtótájékoztatón a főpolgármester.



Karácsony Gergely hozzátette: arra szólítják fel a kormányt, hogy tegyen le szándékáról, és őrizzék meg a főváros és az agglomerációban élők számára a 20 éve működő összehangolt és integrált közlekedési rendszert.



A kormány elképzelésének megvalósulása azzal járna, hogy legalább félmillió ember alacsonyabb színvonalú, ám sokkal drágább szolgáltatást kapna, miközben az adófizetők pénzéből ugyanannyiba kerülne a közösségi közlekedés működtetése - mondta a politikus, kijelentve: "ez fölfoghatatlan, olyan típusú szakmai és politikai botorság, amiről szeretném lebeszélni a közlekedési minisztérium munkatársait". Kifejezte reményét, hogy sikerül visszaülni a tárgyalóasztalhoz, és a jövő évben is a megszokott módon lehet közlekedni a fővárosban.



A továbbiakban úgy fogalmazott: ha már nem tudnak segíteni, legalább ne ártsanak. Ezzel kapcsolatban példaként említette, hogy a HÉV 2016-os államosítása óta semmilyen fejlesztés nem történt, sem a vonalakon, sem a járműpark tekintetében, valamint "a MÁV országos válsága" és a kimaradó Volán-járatok is nehezítik a közép-magyarországi régió közlekedését.



Azt is kifogásolta, hogy miközben törvényben védi a kormány a nemzet szuverenitását, egy olyan értékes terület sorsáról, mint a Rákosrendező, először arab befektetőkkel egyeztetnek, ahelyett, hogy a fővárossal vitatnák meg a területről szóló elképzeléseket és utána keresnének befektetőt.



Végül úgy vélekedett: miközben az önkormányzati választásokra csak a jövő nyáron kerül sor, úgy tűnik, "a Budapest-ellenes kormányzati politika vonatán nincs fék". A Fidesznek nincs főpolgármester-jelöltje, nincs politikai ajánlata a főváros számára, csupán hadüzenete van - mondta. Ennek ellenére azt reméli, hogy a kormány nem akar háborúban állni a nemzet fővárosával. Annál is inkább, mert ezek a támadások nem a főváros vezetését, hanem a budapestieket, illetve az agglomerációban élőket érik el leginkább - hangoztatta Karácsony Gergely.