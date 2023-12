Kutatás

Yettel: tízből csak négy magyar jótékonykodik karácsonykor

Tízből négyen terveznek idén karácsonykor adományozni vagy önkénteskedni; a legtöbben az állatmenhelyeket, az állami gondozásban élő gyerekeket és a mélyszegénységben élőket segítenék - derült ki a Yettel és a KézenFogva Alapítvány közös kutatásából, amely részleteit szerdán közölték az MTI-vel.



A kutatás - amelyet október 18. és 25. között készítettek ezer ember megkérdezésével - szerint tavalyhoz képest nem változott a jótékonykodási kedv: a magyarok 77 százaléka jótékonykodott valamilyen formában az év során, tízből négy ember adományozott és önkénteskedett is, és karácsonykor feleennyien biztosan tervezik valamelyiket, a válaszadók harmada ugyanakkor még nem tudta, hogy fog-e jótékonykodni.



Megjegyezték, hogy a tárgyi adományokat felajánlók száma az előző évhez képest néhány százalékkal csökkent, de még mindig a magyarok kétharmada választja ezt a segítségnyújtási formát, például ruhákkal, cipőkkel, iskolaszerekkel. Ugyanakkor a pénzbeli adományt rendszeresen nyújtók száma némileg növekedett az előző évhez képest, emellett ezek alkalmankénti összege is nőtt: míg tavaly a megkérdezettek 26 százaléka adományozott tízezer forint feletti összeget, idén már a 33 százalékuk - tették hozzá, azzal együtt, hogy az adományozók valamivel több mint kétharmada ötezer forint alatti összeget szokott adni alkalmanként.



A válaszadók körében támogatottként idén első helyre kerültek az állatmenhelyek, de sokan jótékonykodnának az állami gondozásban élő gyermekek, a mélyszegénységben élők, valamint a daganatos vagy egyéb betegségben szenvedők javára is. A fogyatékos személyeknek a megkérdezettek csupán 11 százaléka tervez idén segíteni, tavaly ez az arány 13 százalék, míg azelőtt 16 százalék volt - áll a felmérésben.