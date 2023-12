Diplomácia

Recep Tayyip Erdogan: kapcsolataink barátiak, mesze nyúló gyökerekkel

A török magyar kapcsolatok barátiak, mesze nyúló gyökerekkel, és mindkét félben megvan a szándék azok bővítésére - hangsúlyozta Recep Tayyip Erdogan török államfő a hétfői budapesti látogatása során Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.



A hétfőn hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodó török elnök emlékeztetett arra, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai felvételének centenáriumát ünnepli.



Törökország és Magyarország között nagyon erős a kulturális összetartozás, messzire nyúló gyökerek kötik össze a két nemzetet - emelte ki, hozzátéve: hétfőn számos kétoldalú egyezmény aláírására került sor.



Emlékeztetett arra is, hogy ebben az évben nem most találkozott először sem Novák Katalin köztársasági elnökkel, sem Orbán Viktorral, akit többek között a Türk Tanács márciusi ankarai ülésén is vendégül láthatott. Ennek kapcsán örömét fejezte ki, hogy Magyarország megfigyelő tagként jelen van a tanácsban.



A török államfő kitért arra is, hogy a török-magyar kereskedelem éves volumene 4 milliárd dollárhoz közelít, ami jelentős növekedés, de a cél a 6 milliárd dollár - közölte.



Megjegyezte: a felek ösztönözni kívánják az egymás országában tett befektetéseket, akárcsak azt, hogy cégeik harmadik államban közösen ruházzanak be, valamint a védelmi és az energiaipar területén tovább kívánják mélyíteni együttműködésüket.



Recep Tayyip Erdogan aláhúzta annak jelentőségét, hogy Törökország és Magyarország immár kiemelt stratégiai partnerek.

A jövő évben török-magyar kulturális évaddal ünneplik a diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját - jegyezte meg.



Hangsúlyozta azt is: Törökország teljes mellszélességgel támogatja Magyarországot abban, hogy 2024-ben sikeres soros európai uniós elnökséget bonyolítson le.



A nemzetközi kapcsolatokról szólva elmondta: az erőszak nem hoz megoldást, Törökország ezért a kezdetektől a diplomáciai megoldásra fókuszál Ukrajnában is. Az isztambuli folyamatot fel kellene éleszteni - közölte.



Hangot adott annak a kívánságának is, hogy Gázában az erőszak mielőbb érjen véget, hangsúlyozva: sürgősen tűzszünetre van szükség, aminek elérésén Törökország a konfliktus az első napjától dolgozik. Elmondása szerint elkerülhetetlen az 1967-es határok visszaállítása, valamint az is, hogy a nemzetközi közösség megfelelő üzenetet küldjön Izraelnek, és így véget érjen az öldöklés - közölte.



Hiszünk benne, hogy ebben Magyarország is megteszi, amit tehet - mondta el Recep Tayyip Erdogan.