Jótékonyság

Jónak lenni jó! - Siklósi Beatrix: az év végéig működik az adományvonal

Vasárnap éjjel újabb 21 millió forint adomány érkezett a közmédia Jónak lenni jó! karitatív akciójában, így már több mint 280 millió forint az egyenlege a kezdeményezésnek, amelynek 13600-as adományvonalát az év végéig fenntartják - mondta az M1 aktuális csatornán hétfőn Siklósi Beatrix a jótékonysági akció projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója.



Közölte, eddig a Covid-árvák támogatására érkezett a legtöbb adomány, mintegy 350 millió forint a Jónak lenni jó! karitatív akciójának 12 éves történetében. Ezt a rekordot követi a mostani kezdeményezés, a koraszülött és a veleszületett rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését segítő Semmelweis Egyetem Alapítvány javára - jelentette be a projektvezető, aki hozzátette, év végéig fenntartják a gyűjtést az adományvonalon keresztül, így, aki még szeretne hozzájárulni a koraszülöttek fejlesztéséhez, addig megteheti.



Merkely Béla az alapítvány kuratóriumi elnöke, a Semmelweis Egyetem rektora a műsorban elmondta, hogy az egyetem koraszülöttek számára létrehozott fejlődésneurológiai osztályán nagyon jó tapasztalatokat szereztek, ahol évente 600-700 gyermeket kezelnek, fejlesztenek. Céljuk, hogy megnöveljék ezt a kapacitást, mégpedig úgy, hogy ne a családnak kelljen vinni a gyermeket egyik szakembertől a másikig, hanem egy központban minden adott legyen a fejlesztés sikere érdekében.



Ez a centrum a Szent Rókus Kórház területén jön létre, ahol családbarát fejlődéstámogató központot hoznak létre, ahol a szülő megjelenik a gyerekével, akivel logopédus, gyógytornász, gyerekneurológus, dietetikus és a Pető Intézet specialistái foglalkoznak. Ők együtt vizsgálják meg a gyermeket és így közösen találják meg a legmegfelelőbb fejlesztő programot számukra - magyarázta Merkely Béla. A professzor hozzátette, hogy eddig hároméves korig tartottak a fejlesztési programok, ami most kitolódik nyolcéves korig.



Évente 7500 koraszülött jön a világra Magyarországon, de az elmaradásban nagy különbségek vannak - jegyezte meg az orvos, aki úgy becsüli, hogy közülük nagyjából 3000 gyereket tudnának egyidőben fejleszteni.



A közmédia adománygyűjtési akciójával gyűjtött pénzt a 250 négyzetméter alapterületű fejlesztési központ berendezésére, infrastruktúrájának fejlesztésére fordítják - közölte az alapítvány elnöke, aki ígéretet tett arra, hogy jövő karácsonyra elkészülnek és a "karácsonyfa alá teszik" ezt a fejlesztő központot.



A gyűjtőakcióról Merkely Béla megjegyezte: a leginkább pozitív az, hogy több mint 110 ezer ember támogatta a projektet. Kitért a közmédia stábjának lelkes munkájára is, amit a Semmelweis Egyetem és a gyermekek nevében is megköszönt.

Hungarikum vagyunk - fogalmazott Siklósi Beatrix a Jónak lenni jó! kezdeményezésről, ami Európában egyedülálló módon jött létre a közmédiában és már 12 éve sikeres. A projektvezető azt mondta, leginkább arra a bizalomra lehetnek büszkék, amit ez alatt az idő alatt a nézőktől és a hallgatóktól kaptak.



Elmondta, hogy év végéig a 13600-as vonal hívása mellett lehetőség van még arra is, hogy a megmaradt tárgyakat megvásárolják. Ezzel egy szép karácsonyi ajándékra tehetnek szert.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Merkely Béla azt is elmondta, hogy hétfőn délután elkezdik a fejlesztési központ részletes terveinek kidolgozását, januárban vagy februárban pedig az építkezést is.



"Ez a nagy támogatás mindenképpen erőt kell adjon ahhoz, hogy mihamarább minden rendelkezésre álljon" - fogalmazott a Semmelweis Egyetem rektora.